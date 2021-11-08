Житло витісняє комерційну нерухомість з глобального ринку інвестицій: які процеси на це впливають

2020 року близько 200 мільярдів доларів було вкладено інвесторами у всьому світі в житлову нерухомість.
До 2030 року понад 33% всіх прямих інвестицій у нерухомість у світі припадатиме на житло. У 2020 році житло складало 25% від усіх інвестицій у нерухомість, у 2010 році – 14%. Інвестиції в житловий сектор активно конкуруватимуть із капіталовкладеннями в комерційну нерухомість, включаючи офіси, у наступні десять років.
Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на worldpropertyjournal.
Частка житлової нерухомості в інвестиційних потоках підтримуватиметься сприятливими демографічними та економічними факторами, які стимулюватимуть розширення на усталених ринках та прискорення зростання на ринках, що розвиваються, Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Європи.
Дані зі звіту компанії JLL "Growth Opportunities in Living", показують, що потоки інвестицій у житлову нерухомість прискорилися за останні п'ять років. Найбільш потрібні багатоквартирні будинки або прибуткові будинки/апартаменти, побудовані для здачі в оренду. Інвестори все більше визнають високі показники прибутковості та можливості зростання, пропоновані цими активами.
2020 року близько 200 мільярдів доларів було вкладено інвесторами у всьому світі в житлову нерухомість. Очікується, що зі зростанням урбанізації та інших факторів, включаючи доступність житла, апетит інвесторів зросте.
Відповідно до звіту JLL, перспективи зростання ринку житлової нерухомості визначають такі фактори:
У дослідженні йдеться про те, що саме ці фактори сприяли розвитку зрілого ринку житла в таких країнах як США, Німеччина, Нідерланди та Великобританія, Австралія та Канада. У той час як консолідація власності є очевидною в невеликих європейських країнах, а широкі можливості зберігаються у важкодоступних географічних регіонах.
Ризики та потенціал прибутковості на ринках різних країн розподіляються нерівномірно: ринки, на яких дисбаланс попиту та пропозиції є найбільшим, пропонують і найбільші можливості для входження на ринок та інвестиційного прибутку, але створюють більше проблем для інвесторів, аніж зрілі ринки.
Раніше ми давали рейтинг країн ЄС щодо зростання цін на житло.