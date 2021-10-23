В ЄС зафіксовано найбільше зростання цін на житло за 14 років

Фото: Данія на другому місці в Європі за зростанням вартості житла (gettyimages)

У другому кварталі 2021 року ціни на житло в країнах Євросоюзу зросли на 7,3% в порівнянні з торішніми показниками. Це найвищий річний приріст для ЄС з третього кварталу 2007 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Євростату.

У першому кварталі поточного року ціни на житло в країнах ЄС зросли на 6,1% в річному обчисленні. Різниця між першим і другим кварталами року склала +2,7%.

У 11 з 27 країн ЄС річний приріст цін склав понад 10%.

У трійку лідерів по зростанню цін на житло увійшли Естонія — +16,1%, Данія — +15,6% і Чехія — +14,5%.

Зниження цін зафіксовано тільки в одній країні ЄС — на Кіпрі -4,9%.

За підсумками другого кварталу вартість житлової нерухомості зросла у всіх країнах ЄС. У трійку лідерів увійшли Латвія- + 6,7%, Словенія +4,5% та Австрія +4,2%.

Рейтинг країн ЄС щодо зростання цін на житло

Протягом року (2 кв. 2020 — 2 кв. 2021) рейтинг зростання цін на житло в країнах ЄС виглядає наступним чином:

Естонія +16,1% Данія +15,6% Чехія +14,5% Люксембург +13,6% Литва +13,3% Нідерланди +12,8 Латвія +12,4% Угорщина +11,9% Австрія +11,7% Німеччина +10,9% Швеція +10,9% 12.Словенія + 9,9% 13.Болгарія + 9,1% Польща + 8,3% Бельгія + 7,4% Португалія + 6,6% Хорватія + 6,5% Франція + 5,7% Ірландія + 5,6% Фінляндія + 5,4% Мальта +5,3% Словаччина + 4,7% Іспанія + 3,3% Румунія + 3% Італія + 0,4% Кіпр -4,9% Греція - немає актуальних даних

Раніше ми розповідали, що Ілон Маск знизив ціну на свій будинок в Каліфорнії.