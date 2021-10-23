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В ЄС зафіксовано найбільше зростання цін на житло за 14 років

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Субота 23 жовтня 2021 10:20
В ЄС зафіксовано найбільше зростання цін на житло за 14 років Фото: Данія на другому місці в Європі за зростанням вартості житла (gettyimages)
Автор: Леся Панченко

У другому кварталі 2021 року ціни на житло в країнах Євросоюзу зросли на 7,3% в порівнянні з торішніми показниками. Це найвищий річний приріст для ЄС з третього кварталу 2007 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Євростату.

У першому кварталі поточного року ціни на житло в країнах ЄС зросли на 6,1% в річному обчисленні. Різниця між першим і другим кварталами року склала +2,7%.

У 11 з 27 країн ЄС річний приріст цін склав понад 10%.

У трійку лідерів по зростанню цін на житло увійшли Естонія — +16,1%, Данія — +15,6% і Чехія — +14,5%.

Зниження цін зафіксовано тільки в одній країні ЄС — на Кіпрі -4,9%.

За підсумками другого кварталу вартість житлової нерухомості зросла у всіх країнах ЄС. У трійку лідерів увійшли Латвія- + 6,7%, Словенія +4,5% та Австрія +4,2%.

Рейтинг країн ЄС щодо зростання цін на житло

Протягом року (2 кв. 2020 — 2 кв. 2021) рейтинг зростання цін на житло в країнах ЄС виглядає наступним чином:

  1. Естонія +16,1%
  2. Данія +15,6%
  3. Чехія +14,5%
  4. Люксембург +13,6%
  5. Литва +13,3%
  6. Нідерланди +12,8
  7. Латвія +12,4%
  8. Угорщина +11,9%
  9. Австрія +11,7%
  10. Німеччина +10,9%
  11. Швеція +10,9%
  12. 12.Словенія + 9,9%
  13. 13.Болгарія + 9,1%
  14. Польща + 8,3%
  15. Бельгія + 7,4%
  16. Португалія + 6,6%
  17. Хорватія + 6,5%
  18. Франція + 5,7%
  19. Ірландія + 5,6%
  20. Фінляндія + 5,4%
  21. Мальта +5,3%
  22. Словаччина + 4,7%
  23. Іспанія + 3,3%
  24. Румунія + 3%
  25. Італія + 0,4%
  26. Кіпр -4,9%
  27. Греція - немає актуальних даних

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