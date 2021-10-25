З заводу – на ділянку: що таке модульний будинок і як в ньому зимувати

Модульні будинки — новий тренд на ринку заміського житла. Це стало можливим завдяки простоті конструкцій, швидкості зведення різних за габаритами споруд та доступній, у порівнянні з капітальним будівництвом, ціні.

Що таке сучасний модульний будинок, в чому його переваги та недоліки, які особливості його експлуатації та чи підходить він для зимування — в матеріалі РБК Україна.

Будинок-конструктор

Модульні споруди з’явились у світі ще у середині ХХ століття. Спочатку вони використовувались для торгівельних та промислових приміщень. Але доволі швидко її оцінили і на ринку приватного житла.

Поява та розповсюдження модульно-контейнерних технологій будівництва пов'язана із функціональними перевагами таких споруд — модулі виявилися економічним і практичним рішенням. Їх можна виготовити на заводі у великій кількості, а потім легко перевозити з однієї локації на іншу та збирати, наче великий конструктор Lego.

В Україні сучасні модульні будинки з’явилися недавно. Цей формат житла прийшов до нас з півночі та заходу Європи — Скандинавських країн, Німеччині та Бельгії. Стандартна європейська технологія була відкоригована з урахуванням наших кліматичних особливостей.

Наразі альтернативне заміське будівництво пішло далеко вперед. Модульні будинки зараз виглядають, як сучасне дизайнерське житло.

Особливості у холодний сезон

Модульні будинки не мають суворих архітектурний чи планувальних обмежень. Особливості їх конструкції – прямі лінії та гострі кути. Але в межах цих "блочних" конструкцій, замовник вільний у виборі кількості кімнат, планувань тощо. Якщо із часом власникам забракне простору, є можливість додати нові модулі чи навіть перевезти будинок на інше місце.

Попри простоту конструкції, модульні будівлі не поступаються об'єктам капітального будівництва по комфорту проживання. Стосовно зимового сезону — будинок підключається до центральних мереж населеного пункту або обладнується автономною системою опалення. Фото: dom.ria.com

Основним джерелом тепла виступає газовий або індукційний котел. Після підключення будинку до газової магістралі, потрібно змонтувати власну котельну.

Застосування автономної системи опалення, що має вбудовану автоматику, дає можливість економно підтримувати потрібний температурний режим. Взагалі підхід до будівництва осель такого формату індивідуальний. У створенні будинку можуть використовуватися матеріали та технології зі вибором замовника.

Теплоізоляційні характеристики таких будинків дуже високі. Сучасні забудовники пропонують різні варіанти зовнішнього утеплення для українських кліматичних умов. Наприклад, мінвата — популярний на нашому ринку утеплювач, до складу якого входить скло, базальтові та вапнякові гірські породи. Або більш просунутий варіант – ековата, що складається з целюлози та добавок антипіренів і антисептиків.

Дім "повний фарш"

Модульні будинки зводяться за короткий термін від 30 до 60 діб в середньому. Вони вже повністю укомплектовані. Після збірки та підключення інженерних систем, в домі можна жити без витрачання часу на ремонтні роботи. Основна комплекстація здійснюється на виробництві.

Більшість таких об'єктів проєктується з урахуванням особливостей ергономіки простору. Виробники звертають увагу не тільки на сучасний дизайн, а й на технічну "начинку", Модульний будинок може мати сучасні комунікації, системи вентиляції, безпеки, та навіть систему "розумний будинок".

На що варто звернути увагу

Попри всі плюси, такий будинок має обмежений термін експлуатації та потребує регулярного "профілактичного огляду": з часом між модулями від коливання температур та природніх факторів, можуть утворюватися зазори. Цьому необхідно вчасно запобігати. Хоча, за словами виробників, модульний будинок може слугувати від 50 до 100 років.

Перевезти його дійсно можна куди завгодно, але як і на будь-яке майно, тут діють певні законодавчі норми. Земельна ділянка, на якій він розташований, має знаходитись у власності або оренді. І не варто забувати про доступ до інженерних мереж — без газу та електроенергії довго не протягнеш.

Існують і обмеження на кількість поверхів модульних будинків. В Україні –максимум три. Хоча на практиці переважна більшість приватних модульних будинків має один або два поверхи (другий мансардний). Це зумовлено невисокою несучою здатністю стін та особливостями фундаменту. Як правило для зведення таких будівель не використовують капітальний фундамент. Фото: процес збирання модульного будинка (zag-dom.com)

Скільки це коштує

Заплатити за модульний будинок доведеться одразу після підписання договору з урахуванням вибраної конфігурації та усіх поточних витрат (фундамент, проведення комунікацій, забезпечення шляхів перевезення тощо).

Якщо на звичайному будівництві позапланові витрати — майже норма, то модульний будинк має фіксовану ціну. Переважно вона залежить від площі, поверховості, планування та матеріалів. На українському ринку бюджетний варіант такого будиноку вартуватиме 40 000 дол, без урахування комплектації та, звичайно, земельної ділянки.

Одразу варто додати витрати на закладення фундаменту — найчастіше використовується свайно-гвинтовий, оскільки він не дає усадки, швидко монтується і дешевше, аніж залізобетонний. Також знадобиться встановити септик, свердловину та підведення інженерних комунікацій — все це в середньому це обійдеться в 6000 дол.

Окремим вагомим пунктом витрат є доставка та розгрузка складових будинку на місці зборки.

Отже, оптимальний варіант модульного будинку з комплектацією та урахуванням усіх витрат коштуватиме близько 80 000 дол.

Найбільш популярними є проекти, що відповідають вимогам мінімалізму: мають геометрично правильні форми, чіткі лінії, панорамні вікна, що пропускають в приміщення максимум сонячного світла, і дозволяють насолоджуватися навколишньою красою. Також популярні модульні будинки з терасами, які служать візуальним продовженням оселі. Хоча такий формат житла не має обмежень по площі, найпопулярніші варіанти складають 60-80 кв.м.

Перспективи модульної технології

Основна причина успіху модульних будинків — у зміні світогляду. Сучасні люди відходять від моделі "дому-фортеці". Ми більше не накопичуємо, а вживаємо послуги та інформацію.

Аудиторія альтернативного житла – люди, які цінують час і здатні оцінити власні зусилля, затрачені на будівництво, або ті, хто з високою ймовірністю планує змінити місце проживання протягом найближчих років і хоче уникнути фінансових та часових втрат при операціях з нерухомістю, а також охочі розміститися з комфортом в найкоротші терміни.

Раніше ми розповідали, де і за скільки купують ділянки навколо столиці.