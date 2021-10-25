С завода – на участок: что такое модульный дом и как в нем зимовать

Модульные дома — новый тренд на рынке загородного жилья. Это стало возможным благодаря простоте конструкций, скорости возведения различных по габаритам сооружений и доступной, по сравнению с капитальным строительством, цене.

Что такое современный модульный дом, в чем его преимущества и недостатки, особенности его эксплуатации и подходит ли он для зимовки — в материале РБК Украина.

Дом-конструктор

Модульные сооружения появились в мире еще в середине ХХ века. Сначала они использовались для торговых и промышленных помещений. Но довольно быстро ее оценили и на рынке частного жилья.

Появление и распространение модульно-контейнерных технологий строительства связано с функциональными преимуществами таких сооружений-модули оказались экономичным и практичным решением. Их можно изготовить на заводе в большом количестве, а затем легко перевозить с одной локации на другую и собирать, как большой конструктор Lego.

В Украине современные модульные дома появились недавно. Этот формат жилья пришел к нам с севера и запада Европы — Скандинавских стран, Германии и Бельгии. Стандартная европейская технология была откорректирована с учетом наших климатических особенностей.

Сейчас альтернативное загородное строительство ушло далеко вперед. Модульные дома сейчас выглядят, как современное дизайнерское жилье.

Особенности в холодный сезон

Модульные дома не имеют строгих архитектурный или планировочных ограничений. Особенности их конструкции-прямые линии и острые углы. Но в пределах этих "блочных" конструкций, заказчик свободен в выборе количества комнат, планировок и т.д. Если со временем владельцам не хватит пространства, есть возможность добавить новые модули или даже перевезти дом на другое место.

Несмотря на простоту конструкции, модульные здания не уступают объектам капитального строительства по комфорту проживания. Относительно зимнего сезона — дом подключается к центральным сетям населенного пункта или оборудуется автономной системой отопления. Фото: dom.ria.com

Основным источником тепла выступает газовый или индукционный котел. После подключения дома к газовой магистрали, нужно смонтировать собственную котельную.

Применение автономной системы отопления, имеющей встроенную автоматику, дает возможность экономно поддерживать нужный температурный режим. Вообще подход к строительству жилья такого формата индивидуален. В создании дома могут использоваться материалы и технологии с выбором заказчика.

Теплоизоляционные характеристики таких домов очень высокие. Современные застройщики предлагают различные варианты наружного утепления для украинских климатических условий. Например, минвата — популярный на нашем рынке утеплитель, в состав которого входит стекло, базальтовые и известняковые горные породы. Или более продвинутый вариант – эковата, состоящая из целлюлозы и добавок антипиренов и антисептиков.

Дом "полный фарш"

Модульные дома возводятся за короткий срок от 30 до 60 суток в среднем. Они уже полностью укомплектованы. После сборки и подключения инженерных систем в доме можно жить без траты времени на ремонтные работы. Основная комплекстация осуществляется на производстве.

Большинство таких объектов проектируется с учетом особенностей эргономики пространства. Производители обращают внимание не только на современный дизайн, но и техническую "начинку", Модульный дом может иметь современные коммуникации, системы вентиляции, безопасности, и даже систему "умный дом".

На что стоит обратить внимание

Несмотря на все плюсы, такой дом имеет ограниченный срок эксплуатации и требует регулярного "профилактического осмотра": со временем между модулями от колебания температур и природных факторов, могут образовываться зазоры. Это необходимо вовремя предотвращать. Хотя, по словам производителей, модульный дом может служить от 50 до 100 лет.

Перевезти его действительно можно куда угодно, но как и на любое имущество, здесь действуют определенные законодательные нормы. Земельный участок, на котором он расположен, должен находиться в собственности или аренде. И не стоит забывать о доступе к инженерным сетям — без газа и электроэнергии долго не протянешь.

Существуют и ограничения на количество этажей модульных домов. В Украине –максимум три. Хотя на практике подавляющее большинство частных модульных домов имеет один или два этажа (второй мансардный). Это обусловлено невысокой несущей способностью стен и особенностями фундамента. Как правило для возведения таких зданий не используют капитальный фундамент. Фото: процесс сборки модульного дома (zag-dom.com)

Сколько это стоит

Заплатить за модульный дом придется сразу после подписания договора с учетом выбранной конфигурации и всех текущих расходов (фундамента, проведения коммуникаций, обеспечения путей перевозки и тому подобное).

Если на обычном строительстве внеплановые расходы — почти норма, то модульный дом имеет фиксированную цену. В основном она зависит от площади, этажности, планировки и материалов. На украинском рынке бюджетный вариант такого дома будет стоить 40 000 долл, без учета комплектации и, конечно, земельного участка.

Сразу стоит добавить расходы на закладку фундамента — чаще всего используется свайно-винтовой, поскольку он не дает усадки, быстро монтируется и дешевле, чем железобетонный. Также понадобится установить септик, скважину и подвод инженерных коммуникаций — все это в среднем это обойдется в 6000 долл.

Отдельным весомым пунктом расходов является доставка и разгрузка составляющих дома на месте сборки.

Следовательно, оптимальный вариант модульного дома с комплектацией и учетом всех расходов будет стоить около 80 000 долл.

Наиболее популярными являются проекты, соответствующие требованиям минимализма: геометрически правильные формы, четкие линии, панорамные окна пропускают в помещение максимум солнечного света и позволяют наслаждаться окружающей красотой. Также популярны модульные дома с террасами, которые служат визуальным продолжением дома. Хотя такой формат жилья не имеет ограничений по площади, самые популярные варианты составляют 60-80 кв. м.

Перспективы модульная технология

Основная причина успеха модульных домов — в изменении мировоззрения. Современные люди отходят от модели "дома-крепости". Мы больше не накапливаем, а употребляем услуги и информацию.

Аудитория альтернативного жилья – люди, которые ценят время и способны оценить собственные усилия, затраченные на строительство, или те, кто с высокой вероятностью планирует сменить место жительства в течение ближайших лет и хочет избежать финансовых и временных потерь при сделках с недвижимостью, а также желающие разместиться с комфортом в кратчайшие сроки.

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