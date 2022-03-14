Так виглядає особняк Бенедикта Камбербетча, в якому він поселить біженців з України (фото)

Судячи з усього, зірка фільмів Доктор Стрендж, Гра в імітацію, Шерлок та інших, поселить українців у Лондоні. Там, в районі Кедмен, 45-річний Камбербетч володіє шикарним особняком.

У 2015 році актор віддав за цей старовинний чотириповерховий будинок близько трьох з половиною мільйонів доларів.

Особняк Камбербетча (фото: dailymail.co.uk)

Особняк оточений чудовим садом, що створює унікальну прохолоду в спекотні дні.

Будинок Камбербетча - один з найбільш "зелених" в Лондоні (фото: dailymail.co.uk)

Інтер'єр будинку обладнаний в стилі лофт - гола цегляна кладка, пофарбована в однотонні кольори, підлога з дощок і незначна жорсткість в обробці меблів.

Також всередині будинку збереглися оригінальні каміни, дерев'яні віконниці і вітражі на сходах.

Будинок Камбербетча в Лондоні, де він може прийняти біженців з України (фото: dailymail.co.uk)

Зазначимо, що Камбербетч висловлює солідарність і підтримку українцям з перших днів війни Росії проти України.

І ось тепер він готовий підтримати наших громадян не тільки морально.

"Кожен повинен зробити все, що від нього залежить. У нас рекордна кількість людей, які зголосилися прийняти українців у свої домівки. Я сподіваюся, що також стану частиною цього", - коментує актор своє рішення взяти участь у програмі Homes for Ukraine.

Бенедикт Камбербетч підтримує Україну (фото: twitter.com/ng_ukraine)

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