Так выглядит особняк Бенедикта Камбербэтча, в котором он поселит беженцев из Украины (фото)

Судя по всему, звезда фильмов Доктор Стрендж, Игра в имитацию, Шерлок и других, поселит украинцев в Лондоне. Там, в районе Кэдмен, 45-летний Камбербэтч владеет шикарным особняком.

В 2015 году актер отдал за этот старинный четырехэтажный дом около трех с половиной миллионов долларов.

Особняк Камбербэтча (фото: dailymail.co.uk)

Особняк окружен великолепным садом, что создает уникальную прохладу в жаркие дни.

Дом Камбербэтча - один из самых "зеленых" в Лондоне (фото: dailymail.co.uk)

Интерьер дома оборудован в стиле лофт - голая кирпичная кладка, выкрашенная в однотонные цвета, пол из досок и небольшая жесткость в отделке мебели.

Также внутри дома сохранились оригинальные камины, деревянные ставни и витражи на лестницах.

Дом Камбербэтча в Лондоне, где он может принять беженцев из Украины (фото: dailymail.co.uk)

Отметим, что Камбербэтч выражает солидарность и поддержку украинцам с первых дней войны России против Украины.

И вот теперь он готов поддержать наших граждан не только морально.

"Каждый должен сделать все, что от него зависит. У нас рекордное количество людей, которые вызвались принять украинцев в свои дома. Я надеюсь, что также стану частью этого", - комментирует актер свое решение принять участие в программе Homes for Ukraine.

Бенедикт Камбербэтч поддерживает Украину (фото: twitter.com/ng_ukraine)

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