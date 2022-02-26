Верх цинизма: на Подолі в розпал військових дій зносять історичну будівлю

Власник історичної кам'яної споруди кінця XIX століття на Подолі в Києві почав будівельні роботи.
Про це повідомляє РБК-Украіна, з посиланням на Фейсбук-сторінку юриста Дмитра Перова.
"Верх цинізму – поки наші Герої ведуть запеклий опір російським окупантам біля Академмістечка, сучий потрох вирішує свої "вапроси".
"Дужі козаки" розбирають кам'яний будинок кінця ХІХ століття на Подолі. Це про цінності і пріоритети", – написав Перов.
Будинок розташований за адресою Цимлянський провулок, 3 у старій частині Подолу.
Він також додав, що в період дії воєнного стану – проведення будівельних робіт заборонено.
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