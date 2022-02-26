UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Верх цинизма: на Подоле в разгар военных действий сносят историческое здание

Автор: Леся Панченко

Владелец исторической каменной постройки конца XIX века на Подоле в Киеве начал строительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на Фейсбук-страницу юриста Дмитрия Перова.

"Верх цинизма – пока наши Герои ведут ожесточенное сопротивление российским оккупантам возле Академгородка, сучий потрох решает свои "вапросы".

"Дужие казаки" разбирают каменный дом конца ХІХ века на Подоле. Это про ценности и приоритеты", – написал Перов.

Дом расположен по адресу Цимлянский переулок, 3 в старой части Подола.

Он также добавил, что в период действия военного положения – проведение строительных работ запрещено.

Ранее мы рассказывали, что появился сайт, на котором можно найти жилье на Западе Украины на время военных действий.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПодол