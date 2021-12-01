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Ціни на житло первинного ринку зростають навіть під час карантину: динаміка по Києву та передмістям

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Середа 01 грудня 2021 19:10
Ціни на житло первинного ринку зростають навіть під час карантину: динаміка по Києву та передмістям Фото: за три осінні місяці квадратний метр у столиці подорожчав на 2200 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Соловчук

Вартість житла продовжує зростати навіть у час карантинних обмежень. За три осінні місяці квадратний метр у столиці подорожчав на 2200 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на дані статистики порталу ЛУН Місто.

Ціни у Києві

У листопаді середня вартість квадратного метра нового житла у Києві виросла на 1700 грн – з 33 000 до 34 700 грн за квадрат.

Найдорожчим районом столиці залишається Печерський: середня вартість квадратного метра у нових ЖК тут складає 67 300 грн – на 1200 грн дорожче, ніж місяць тому.

У Шевченківському районі середня ціна на 1 грудня складає 45 000 грн, у Подільському районі – 37 600 за квадратний метр.

Найдешевший Деснянський район – 22 400 грн за квадрат, що на 200 грн менше, ніж у жовтні.

Ціни на житло первинного ринку зростають навіть під час карантину: динаміка по Києву та передмістямДжерело: ЛУН Місто

При цьому подорожчання житла відбувається нерівномірно у різних класах. Зокрема, економ- і комфорт-клас у столичних ЖК залишився в ціні на рівні листопада – у середньому 22 000 грн за кв.м та 26 900 грн за кв.м.

Більш елітне житло значно виросло в ціні: бізнес-клас – з 50 600 до 52 900 грн за кв.м, преміум – з 73 800 до 77 000 грн за кв.м.

Ціни у передмісті

У Київській області протягом листопада ціни на первинному ринку подорожчали на 500-700 грн.Ціни на житло первинного ринку зростають навіть під час карантину: динаміка по Києву та передмістямНайдорожчими залишаються ЖК у Вишневому та Вишгороді. Середня ціна кв.м у передмісті в новобудовах за листопад 2021 складає 20 400 грн/кв.м.Ціни на житло первинного ринку зростають навіть під час карантину: динаміка по Києву та передмістямДжерело: ЛУН Місто

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