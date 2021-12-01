Цены на жилье первичного рынка растут даже во время карантина: динамика по Киеву и пригородам

Фото: за три осенних месяца квадратный метр в столице подорожал на 2200 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)

Стоимость жилья продолжает расти даже во время карантинных ограничений. За три осенних месяца квадратный метр в столице подорожал на 2200 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на данные статистики портала ЛУН город.

Цены в Киеве

В ноябре средняя стоимость квадратного метра нового жилья в Киеве выросла на 1700 грн – с 33 000 до 34 700 грн за квадрат.

Самым дорогим районом столицы остается Печерский: средняя стоимость квадратного метра в новых ЖК здесь составляет 67 300 грн – на 1200 грн дороже, чем месяц назад.

В Шевченковском районе средняя цена на 1 декабря составляет 45 000 грн, в Подольском районе – 37 600 за квадратный метр.

Самый дешевый Деснянский район – 22 400 грн за квадрат, что на 200 грн меньше, чем в октябре.

Источник: ЛУН город

При этом подорожание жилья происходит неравномерно в разных классах. В частности, эконом- и комфорт-класс в столичных ЖК остался в цене на уровне ноября – в среднем 22 000 грн за кв.м и 26 900 грн за кв.м.

Более элитное жилье значительно выросло в цене: бизнес-класс – с 50 600 до 52 900 грн за кв. м, премиум – с 73 800 до 77 000 грн за кв. м.

Цены в пригороде

В Киевской области в течение ноября цены на первичном рынке подорожали на 500-700 грн. Самыми дорогими остаются ЖК в Вишневом и Киеве. Средняя цена кв. м в пригороде в новостройках за ноябрь 2021 составляет 20 400 грн/кв. м. Источник: ЛУН город

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