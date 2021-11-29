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Недобудови - на облік: що чекає недобудоване житло в Україні

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Понеділок 29 листопада 2021 14:55
Недобудови - на облік: що чекає недобудоване житло в Україні Фото: ця проблема вимагає чіткого розуміння поточної ситуації, інвентаризації таких об’єктів та перевірки їхнього техніко-економічного стану (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

Мінрегіон розробив проект постанови, мате якої – проведення регіонами повної інвентаризації об’єктів незавершеного житлового будівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на повідомлення замміністра розвитку громад та територій Наталії Козловської.

Крок перший: проведення інвентаризації

На першому етапі усі облдержадміністрації та мерії мають створити переліки об’єктів житлового будівництва, що не прийняті в експлуатацію. Водночас – сформувати щодо кожного з таких об’єктів інвентаризаційну справу.

"Формування переліку об’єктів незавершеного житлового будівництва – крок на шляху до вирішення болючого питання "довгобудів". Ця проблема вимагає чіткого розуміння поточної ситуації, інвентаризації таких об’єктів та перевірки їхнього техніко-економічного стану. Йдеться про повну картину у розрізі всіх областей України", – наголосила Наталія Козловська.

Крок другий: встановлення відповідальності

Зазначимо, статтею 16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", чітко визначена відповідальність місцевих державних адміністрацій щодо здійснення на відповідних територіях державного контролю за дотриманням договірних зобов’язань забудовниками, які залучають кошти фізичних осіб (інвесторів) у будівництво багатоквартирних житлових будинків.

Для сприяння постраждалим інвесторам незавершеного житлового будівництва у серпні 2020 року було утворено Міжвідомчу робочу групу за участі представників Мінрегіону, МВС, Національної поліції тощо. Її основними завданнями є координація дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, які мають сприяти постраждалим інвесторам у добудові об’єктів незавершеного житлового будівництва. А також розробляти дієві механізми щодо удосконалення нормативно-правової бази з цих питань.

Раніше ми інформували, що за програмою доступної іпотеки видано кредитів майже на мільярд гривень.

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