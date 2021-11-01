Ціни на нові квартири у Києві зупинилися: у яких містах продовжується зростання

Ціни на первинне житло в Києві стабілізувалися, а ось у столичному передмісті, а також туристичних обласних центрах Львові та Одесі – продовжують зростання. Деякі райони у листопаді відвоювали свою вартість після зниження у жовтні.

Де зараз вигідно придбати квартиру та яка сума для цього потрібна повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на статистику ЛУН.Місто.

Київ

Станом на 1 листопада 2021 середня ціна квадратного метра нового житла у Києві залишилася незмінною – 33 000 грн.

У найдорожчому Печерському районі середня вартість квадратного метра нового житла за місяць зросла на 3 500 і складає 66 100 грн.

Найдешевшим залишається Деснянський район з ціною 22 600 грн за квадрат, що на 600 грн дешевше від попереднього місяця. Середні позиції по місту зайняли Подільський та Голосіївський райони з цінами 37 700 та 37 200 за кв.м відповідно. Джерело: ЛУН.Місто

За класами житла у Києві економ-клас в середньому коштує 22 000 грн/кв.м., комфорт – 26 900 грн/кв.м., бізнес-клас – 50 600 грн/кв.м, преміум – 73 800 грн/кв.м.

Передмістя Києва

Цього місяця приблизно на 1000 грн піднялася середня вартість квадратного метра у київській агломерації. Вона склала 20 400 грн/кв.м. (минулого місяця 19 500).

Найдорожчими залишаються ЖК у Вишневому – 24 000 грн за квадрат та новобудови у Вишгороді – 23 000 грн за квадрат. Найдешевші квартири у нових ЖК Святопетрівського, Бучі, Гостомеля та Броварів – від 18 400 до 19 000 грн. за кв.м.

Джерело: ЛУН.Місто

Львів

У Львові, другий місяць поспіль, ціни зростають на 500 грн за квадрат – зараз вони становлять 20 300 грн.

Найдорожчі квадрати у центрі міста Лева: за кв. метр у Галицькому районі просять в середньому 30 300 грн. Це на 600 грн дешевше, ніж місяць тому. А найдешевше житло нині у двох районах міста: Шевченківському та Сихівському – 23 700 грн за квадрат. Проте середня ціна, в порівнянні з попереднім місяцем, виросла на 1000 грн. Джерело: ЛУН.Місто

У Львові ціна за квартири економ-класу в середньому складає 15 400 грн/кв.м., комфорт – 18 800 грн/кв.м., бізнес-клас можна взяти трохи дорожче ніж столичний "комфорт" – 27 600 грн/кв.м, преміум – 34 200 грн/кв м.

Одеса

В Одесі середня ціна квадратного метра повернулася на рівень вересня – 21 500 грн. У жовтні вона становила на 200 грн менше – 21 300 грн.

Цього місяця в Одесі найдешевшим районом став Суворівський – 18 800 грн/кв.м., найдорожчим Приморський – 31 600 грн/кв.м. Джерело: ЛУН.Місто

Квадратний метр в одеському економ-класі в середньому коштує майже як і у Львові – 15 800 грн/кв.м. А от інші класи житла дорожчі, ніж у львівських новобудовах: комфорт – 19 700 грн/кв.м., бізнес-клас – 23 800 грн/кв.м, преміум – 38 000 грн/кв.м.

Раніше ми інформували, як забудовники планують боротися з хаотичною забудовою та проблемою довгобудів.