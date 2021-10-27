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Ринок продавця та ризик недобудов: забудовники оцінили ситуацію в галузі

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Середа 27 жовтня 2021 15:52
Ринок продавця та ризик недобудов: забудовники оцінили ситуацію в галузі Фото: держава в рамках містобудівної реформи планує встановити чітки та прозорі правила гри (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

Ситуація є ризикованою щодо перспектив деяких проектів на ринку.

Ціни на нерухомість, проблеми з хаотичною забудовою та довгобудами – актуальні питання як для забудовників, так і для покупців та інвесторів у нерухомість. Що стримує розвиток нових проектів, чому зростають ціни та які шляхи подолання дозвільної бюрократії можливі вже сьогодні – обговорили гравці ринку нерухомості: представники державних регулюючих органів та девелопери.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на дискусію учасників професійної конференції Building&Constructions forum 3.0.

Тотальна цифровізація та "китайська стіна"

Одним з основних нововведень системи, яка має полегшити процес оформлення дозвільної будівельної документації – є тотальна цифровізація.

За словами Народного депутата та Голови координаційної ради щодо проблем містобудування Олени Шуляк, вся необхідна інформація, в рамках реформи містобудування, вже доступна у електронних реєстрах: "Не потрібно ніяких скан-копій чи паперових дозволів".

Друга частина реформи – особиста майнова та кримінальна відповідальність (законопроект №5877). Це мінімізує зловживання будівельними та містобудівними нормами на всіх етапах ухвалення рішень.

Але дозвільною документацією проблеми забудовників не обмежуються.

"У нас є ще один "спрут" – це офіси головних архітекторів. Не в усіх містах, але часто це "китайська стіна". Потрібно, щоб архітектори стали агентами на стражі містобудівних кадастрів та норм. Але вони не мають виставляти штучні бар’єри. Адже ми не руйнуємо міста, а будуємо", – зауважив Володимир Зубик, засновник компанії "Інтергал-Буд".

Він наголосив, що важливий конструктивний діалог між забудовниками, архітекторами та державними органами. Тоді міста розвиватимуться.

Нечесних забудовників – прибрати з ринку

Щодо ситуації на ринку, забудовники відзначають кілька ключових тенденцій:

  • Зростання попиту на первинну нерухомість на ранніх етапах будівництва (як інвестиційний, так і власний інтерес).
  • Зростання вартості, яке тим не менш не відлякує зацікавлених покупців.
  • Загальна інфляція та збільшення собівартості будівництва.

Як підмітив Сергій Пилипенко, генеральний директор ПБГ Kovalska: "Зараз ми знаходимось у цікавій фазі "ринок продавця", який може виставляти свої вимоги. На цю фазу ми вийшли з другої половини 2020 року. На фоні високої інфляції та подорожчання собівартості в середньому на 25%, навіть на тлі стабільного курсу, ми були змушені підвищити ціни і побачили, що це не знизило попит".

При цьому він зауважив, що така ситуація є ризикованою щодо перспектив деяких проектів на ринку. Оскільки зараз законодавство дозволяє девелоперам продавати квартири від стадії фундаменту, а інфляція може "з’їдати" прибуток, є ризик, що частина забудовників не розрахують власні ресурси. "Ми маємо це контролювати, щоб не отримати в найближчі роки вал недобудов", – наголосив Пилипенко.

Олена Шуляк додала, що держава в рамках містобудівної реформи планує встановити чіткі та прозорі правила гри. "Якщо хочете, щоб держава стояла з вами плечем до плечу – робіть все за правилами. Наша мета – всіх чесних забудовників захищати, а нечесних – прибрати з ринку".

Раніше ми розповідали, що реформа містобудування запрацює вже до кінця року.

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