ru ua
Пн, 01 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Ціни на нові квартири у Києві зупинилися: у яких містах продовжується зростання

Новость на русском →
Понеділок 01 листопада 2021 15:35
Ціни на нові квартири у Києві зупинилися: у яких містах продовжується зростання Фото: у Києві економ-клас в середньому коштує 22 000 грн/кв.м. (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

У Печерському районі столиці ціни зростають, у Деснянському – знижуються.

Ціни на первинне житло в Києві стабілізувалися, а ось у столичному передмісті, а також туристичних обласних центрах Львові та Одесі – продовжують зростання. Деякі райони у листопаді відвоювали свою вартість після зниження у жовтні.

Де зараз вигідно придбати квартиру та яка сума для цього потрібна повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на статистику ЛУН.Місто.

Київ

Станом на 1 листопада 2021 середня ціна квадратного метра нового житла у Києві залишилася незмінною – 33 000 грн.

У найдорожчому Печерському районі середня вартість квадратного метра нового житла за місяць зросла на 3 500 і складає 66 100 грн.

Найдешевшим залишається Деснянський район з ціною 22 600 грн за квадрат, що на 600 грн дешевше від попереднього місяця. Середні позиції по місту зайняли Подільський та Голосіївський райони з цінами 37 700 та 37 200 за кв.м відповідно.Ціни на нові квартири у Києві зупинилися: у яких містах продовжується зростанняДжерело: ЛУН.Місто

За класами житла у Києві економ-клас в середньому коштує 22 000 грн/кв.м., комфорт – 26 900 грн/кв.м., бізнес-клас – 50 600 грн/кв.м, преміум – 73 800 грн/кв.м.

Передмістя Києва

Цього місяця приблизно на 1000 грн піднялася середня вартість квадратного метра у київській агломерації. Вона склала 20 400 грн/кв.м. (минулого місяця 19 500).

Найдорожчими залишаються ЖК у Вишневому – 24 000 грн за квадрат та новобудови у Вишгороді – 23 000 грн за квадрат. Найдешевші квартири у нових ЖК Святопетрівського, Бучі, Гостомеля та Броварів – від 18 400 до 19 000 грн. за кв.м.

Ціни на нові квартири у Києві зупинилися: у яких містах продовжується зростанняДжерело: ЛУН.Місто

Львів

У Львові, другий місяць поспіль, ціни зростають на 500 грн за квадрат – зараз вони становлять 20 300 грн.

Найдорожчі квадрати у центрі міста Лева: за кв. метр у Галицькому районі просять в середньому 30 300 грн. Це на 600 грн дешевше, ніж місяць тому. А найдешевше житло нині у двох районах міста: Шевченківському та Сихівському – 23 700 грн за квадрат. Проте середня ціна, в порівнянні з попереднім місяцем, виросла на 1000 грн.Ціни на нові квартири у Києві зупинилися: у яких містах продовжується зростанняДжерело: ЛУН.Місто

У Львові ціна за квартири економ-класу в середньому складає 15 400 грн/кв.м., комфорт – 18 800 грн/кв.м., бізнес-клас можна взяти трохи дорожче ніж столичний "комфорт" – 27 600 грн/кв.м, преміум – 34 200 грн/кв м.

Одеса

В Одесі середня ціна квадратного метра повернулася на рівень вересня – 21 500 грн. У жовтні вона становила на 200 грн менше – 21 300 грн.

Цього місяця в Одесі найдешевшим районом став Суворівський – 18 800 грн/кв.м., найдорожчим Приморський – 31 600 грн/кв.м.Ціни на нові квартири у Києві зупинилися: у яких містах продовжується зростанняДжерело: ЛУН.Місто

Квадратний метр в одеському економ-класі в середньому коштує майже як і у Львові – 15 800 грн/кв.м. А от інші класи житла дорожчі, ніж у львівських новобудовах: комфорт – 19 700 грн/кв.м., бізнес-клас – 23 800 грн/кв.м, преміум – 38 000 грн/кв.м.

Раніше ми інформували, як забудовники планують боротися з хаотичною забудовою та проблемою довгобудів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житло
Точки зору
Володимир Копоть
ТОП-7 реєстрів, які допоможуть визначити ризики новобудови та надійність забудовника
Володимир Копоть
юрист, співзасновник і керівник сервісу Monitor.Estate
Денис Ванаш
Котеджне будівництво в пост-Covid: як змінилися пріоритети
Денис Ванаш
CEO компанії Lukas Development
Назар Бенч
Сталий розвиток міст: як це працює і навіщо потрібно Києву
Назар Бенч
власник інвестиційно-будівельної компанії "Фенікс Груп"
Вікторія Берещак
Альтернатива квартирам: як апартаменти завойовують місце в сегменті прибуткової нерухомості
Вікторія Берещак
оглядач ринку нерухомості
Всі точки зору