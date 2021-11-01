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Цены на новые квартиры в Киеве остановились: в каких городах продолжается рост

Новина українською →
Понедельник 01 ноября 2021 15:35
Цены на новые квартиры в Киеве остановились: в каких городах продолжается рост Фото: в Киеве эконом-класс в среднем стоит 22000 грн/кв.м. (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

В Печерском районе столицы цены растут, в Деснянском – снижаются.

Цены на первичное жилье в Киеве стабилизировались, а вот в столичном пригороде, а также туристических областных центрах Львова и Одессы – продолжают рост. Некоторые районы в ноябре отвоевали свою стоимость после понижения в октябре.

Где сейчас выгодно приобрести квартиру и какая сумма для этого нужна, сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на статистику ЛУН.Город.

Киев

По состоянию на 1 ноября 2021 года средняя цена квадратного метра нового жилья в Киеве осталась неизменной – 33 000 грн.

В самом дорогом Печерском районе средняя стоимость квадратного метра нового жилья за месяц выросла на 3 500 и составляет 66 100 грн.

Самым дешевым остается Деснянский район с ценой 22 600 грн за квадрат, что на 600 грн дешевле предыдущего месяца. Средние позиции по городу заняли Подольский и Голосеевский районы с ценами 37 700 и 37 200 за кв.м соответственно.

Цены на новые квартиры в Киеве остановились: в каких городах продолжается ростИсточник: ЛУН.Місто

По классам жилья в Киеве эконом-класс в среднем стоит 22 000 грн/кв.м, комфорт – 26 900 грн/кв.м, бизнес-класс – 50 600 грн/кв.м, премиум – 73 800 грн/кв.м.

Пригороды Киева

В этом месяце примерно на 1000 грн. поднялась средняя стоимость квадратного метра в киевской агломерации. Она составила 20 400 грн/кв.м. (в прошлом месяце 19 500).

Самыми дорогими остаются ЖК в Вишневом – 24 000 грн. за квадрат и новостройки в Вышгороде – 23 000 грн. за квадрат. Самые дешевые квартиры в новых ЖК Святопетровского, Бучи, Гостомеля и Броваров – от 18 400 до 19 000 грн. за кв.м.Цены на новые квартиры в Киеве остановились: в каких городах продолжается ростИсточник: ЛУН.Місто

Львов

Во Львове второй месяц подряд цены растут на 500 грн за квадрат – сейчас они составляют 20 300 грн.

Самые дорогие квадраты в центре города Льва: за кв. метр в Галицком районе просят в среднем 30 300 грн. Это на 600 грн дешевле месяца назад. А самое дешевое жилье в двух районах города: Шевченковском и Сиховском - 23 700 грн за квадрат. Однако средняя цена по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1000 грн.Цены на новые квартиры в Киеве остановились: в каких городах продолжается ростИсточник: ЛУН.Місто

Во Львове цена за квартиры эконом-класса в среднем составляет 15 400 грн/кв.м., комфорт – 18 800 грн/кв.м., бизнес-класс можно взять немного дороже столичного "комфорта" – 27 600 грн/кв. м, премиум – 34 200 грн/кв.м.

Одесса

В Одессе средняя цена квадратного метра вернулась на уровень сентября – 21500 грн. В октябре она составляла на 200 грн. меньше – 21 300 грн.

В этом месяце в Одессе самым дешевым районом стал Суворовский – 18 800 грн/кв.м., самым дорогим Приморский – 31 600 грн/кв.м.Цены на новые квартиры в Киеве остановились: в каких городах продолжается ростИсточник: ЛУН.Місто

Квадратный метр в одесском эконом-классе в среднем стоит почти как и во Львове – 15 800 грн/кв.м. А вот другие классы жилья дороже, чем во львовских новостройках: комфорт – 19 700 грн/кв.м., бизнес-класс – 23 800 грн/кв.м, премиум – 38 000 грн/кв.м.

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