Ціни на квартири вторинного ринку "замерзають": які регіони втратили у вартості

За вересень 2021 року середня вартість квартир на вторинному ринку України знизилась на понад 3%: з 929 дол/кв.м до 901 дол/кв.м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Асоціації фахівців з нерухомості України та геоінформаційного порталу "Увекон".

Ціни на 1-кімнатні квартири зменшились в середньому на 0,6% (з 957 дол/кв.м до 951 дол/кв.м), вартість 2-кімнатних квартир зменшилась на 2% (з 886 дол/кв.м до 860 дол/кв.м), на 3-кімнатні квартири впали в ціні на 4,6% (з 879 дол/кв.м до 838 дол/кв.м), вартість 4-кімнатних квартир зменшилась найбільше — майже на 8% (з 1227 дол/кв.м до 1131 дол/кв.м).

В обласних центрах України спостерігається "консервація" вторинного ринку житла: зростання вартості значно уповільнюється. Так, за підсумками вересня середня вартість квартир на вторинному ринку в обласних центрах збільшилася на 0,8% — з 804 дол/кв.м за підсумками серпня до 810 дол/кв.м у вересні.

Лідером із зростання вартості став Тернопіль — за вересень квартири у цьому обласному центрі здорожчали на 4,3%. Найближчі до нього за темпами зростання Львів (2,5%) та Івано-Франківськ (2,4%).

Найбільше втратили у ціні квартири у Луцьку — мінус 2,1%, за ним Херсон (мінус 1,3%).

Київ — єдиний з обласних центрів, в якому ціна за вересень не змінилась.

По регіонам (обласним центрам) України середні ціни на житло вторинного ринку за вересень 2021 року змінились наступним чином:

Вінниця — зростання на 0,4% (з 839 дол/кв.м до 843 дол/кв.м).

— зростання на 0,4% (з 839 дол/кв.м до 843 дол/кв.м). Дніпро — зменшення на 0,2% (з 957 дол/кв.м до 955 дол/кв.м).

— зменшення на 0,2% (з 957 дол/кв.м до 955 дол/кв.м). Житомир — зростання на 0,6% (з 727 дол/кв.м до 731 дол/кв.м).

— зростання на 0,6% (з 727 дол/кв.м до 731 дол/кв.м). Запоріжжя — зростання на 0,3% (з 647 дол/кв.м до 649 дол/кв.м).

— зростання на 0,3% (з 647 дол/кв.м до 649 дол/кв.м). Івано-Франківськ — зростання на 2,4% (з 529 дол/кв.м до 541 дол/кв.м).

— зростання на 2,4% (з 529 дол/кв.м до 541 дол/кв.м). Київ — ціни залишились без змін (1781 дол/кв.м).

— ціни залишились без змін (1781 дол/кв.м). Кропивницький — зростання на 0,6% (з 604 дол/кв.м до 608 дол/кв.м).

— зростання на 0,6% (з 604 дол/кв.м до 608 дол/кв.м). Луцьк — зменшення на 2,1% (з 739 дол/кв.м до 724 дол/кв.м).

— зменшення на 2,1% (з 739 дол/кв.м до 724 дол/кв.м). Львів — зростання на 2,5% (з 1080 дол/кв.м до 1107 дол/кв.м).

— зростання на 2,5% (з 1080 дол/кв.м до 1107 дол/кв.м). Миколаїв — зростання на 0,4% (з 659 дол/кв.м до 669 дол/кв.м).

— зростання на 0,4% (з 659 дол/кв.м до 669 дол/кв.м). Одеса — зростання на 1,4% (з 1017 дол/кв.м до 1031 дол/кв.м).

— зростання на 1,4% (з 1017 дол/кв.м до 1031 дол/кв.м). Полтава — зростання на 0,8% (з 799 дол/кв.м до 805 дол/кв.м).

— зростання на 0,8% (з 799 дол/кв.м до 805 дол/кв.м). Рівне — зростання на 0,5% (з 733 дол/кв.м до 737 дол/кв.м).

— зростання на 0,5% (з 733 дол/кв.м до 737 дол/кв.м). Суми — зростання на 1,3% (з 537 дол/кв.м до 645 дол/кв.м).

— зростання на 1,3% (з 537 дол/кв.м до 645 дол/кв.м). Тернопіль — зростання на 4,3% (з 681 дол/кв.м до 710 дол/кв.м).

— зростання на 4,3% (з 681 дол/кв.м до 710 дол/кв.м). Харків — зростання на 1,4% (з 904 дол/кв.м до 913 дол/кв.м).

— зростання на 1,4% (з 904 дол/кв.м до 913 дол/кв.м). Херсон — зменшення на 1,3% (з 669 дол/кв.м до 690 дол/кв.м).

— зменшення на 1,3% (з 669 дол/кв.м до 690 дол/кв.м). Хмельницький — зростання на 1,2% (з 638 дол/кв.м до 645 дол/кв.м).

— зростання на 1,2% (з 638 дол/кв.м до 645 дол/кв.м). Черкаси — зростання на 1,8% (з 709 дол/кв.м до 722 дол/кв.м).

— зростання на 1,8% (з 709 дол/кв.м до 722 дол/кв.м). Чернігів — зростання на 1,6% (з 684 дол/кв.м до 694 дол/кв.м).

— зростання на 1,6% (з 684 дол/кв.м до 694 дол/кв.м). Чернівці — зменшення на 0,7% (з 774 дол/кв.м до 768 дол/кв.м).

— зменшення на 0,7% (з 774 дол/кв.м до 768 дол/кв.м). Ужгород — зменшення на 0,4% (з 767 дол/кв.м до 763 дол/кв.м).

Раніше ми розповідали, що заміський ринок нерухомості у регіонах "заснув" до весни.