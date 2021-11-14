ТОП-5 тенденцій у дизайні та інтер'єрі, які будуть популярні у 2022 році

Дизайн будинку стає дедалі індивідуальнішим. Люди все частіше використовують квартири, щоб виявити свій смак, спосіб життя та свободу самовираження. Професійні дизайнери відзначають запит на вираження в інтер'єрі характеру та індивідуальності мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на Realtor Magazine.

Фахівці зазначають, що ця тенденція має сенс, оскільки люди в останні два роки перейшли від необхідності залишатись вдома до бажання бути в комфортному середовищі, яке виражає їхню особистість. Оскільки всі були обмежені у подорожах, людям доводилося вносити нові враження до своїх будинків. У наступному році багато з цих тенденцій закріпляться та посилять свій вплив у дизайні інтер'єрів.

Розповідаємо про ТОП-5 гарячих тенденцій у галузі дизайну та планування житла на 2022 рік, які виділяють фахівці.

Округлі вигини та арки

Плавні лінії та вигини можуть додати елемент несподіванки та протистояти "синдрому прямої лінії", який закріпився в попередні роки, кажуть дизайнери. У будинки повертаються арочні отвори, склепінчасті стелі та пишні м'які меблі. Зовні – арочні вікна та двері, отвори та стелі веранди чи тераси. Фото: арка у міжкімнатному просторі (pinterest)

Дерев'яна підлога з контрастним малюнком

"Інтерес до мотивів Старого Світу з використанням двоколірних орнаментів, візерунків та різних відтінків" стає все більш популярним. Можливе використання фрагментів світлішої підлоги з твердих порід дерева тільки в одній кімнаті або навіть у її частині. Фото: дерев'яна підлога з яскраво вираженою структурою (pinterest)

"Додати спецій" на кухні

Люди втомилися від однотонних білих кухонь, – кажуть дизайнери. "Вони хочуть додати трохи спецій". На черзі – пофарбовані в різні кольори дерев'яні шафи, стільниці в теплих або нейтральних тонах з альтернативних матеріалів. У більшості випадків можна поєднувати два матеріали, наприклад, гранітні стільниці і тверду деревину для кухонного острова. Фото: поєднання кольорових шафок і світлих стільниць (pinterest)

Чорні акценти

У тренді чорні акценти, а також ніжні кольори та теплі тони в основі. Очікується, що у 2022 році популярність чорних віконних рам усередині та зовні приміщень, чорних лакованих вхідних дверей та чорної побутової техніки зростатиме. Фото: контрастні чорні елементи в інтер'єрі (pinterest)

Максималізм на зміну мінімалізму

Дедалі більше будинків оформлюються у стилі "максималізму". У той час як тренд на споживання, у тому числі нових меблів йде, попит на якісний та стильний антикваріат зростатиме. "Оскільки люди менше подорожують, у них залишається більше часу і коштів, тому творчий вираз індивідуальності йде в дизайн інтер'єру. Меблі, килими, предмети мистецтва відображають минулі подорожі або майбутнє місця мрії, які надихають і допомагають втілити ідеї в життя". Фото: максималізм в організації простору (pinterest)

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