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Комфортний листопад: що змінити у квартирі в осінньо-зимовий період

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Четвер 11 листопада 2021 18:27
Комфортний листопад: що змінити у квартирі в осінньо-зимовий період Фото: різнобарвне листя у поєднанні із висушеними ягодами та квітами оживлять інтер'єр (Freepic.com)
Автор: Ріана Абдулаєва

Невеликі зміни в інтер’єрі можуть повністю змінити атмосферу в оселі, додати настрою та затишку.

У жителів наших широт листопад часто асоціюється із душевним занепадом та "осінньою хандрою". Для цього є наукове обґрунтування: короткі світлові дні та довгі ночі, брак сонця та зелені негативно впливають на стан та імунітет людини. В цей період варто ретельніше підійти до планування свого простору та подбати про зовнішній комфорт.

Як зробити оселю затишнішою та мінімізувати вплив похмурого листопаду на настрій та стан — читайте на РБК-Україна REALTY.

Подбати про світло

Найголовнішою проблемою осінньо-зимового періоду є нестача природного світла. Сіре небо та тьмяні міські пейзажі не надихають на бадьорий та енергійний день. У пригоді стане штучне світло. Й не тільки для створення теплої домашньої атмосфери, а й для полегшення вранішніх підйомів.

"Розумні" лампи можуть покращити якість сну, завдяки опціям автоматичного увімкнення світла за заданим розкладом, деякі моделі синхронізуються із smartwathc та підлаштовуються під добові ритми. Режим для засинання повільно знижує яскравість до повного відключення протягом півгодини. Розробники проводять аналогію з плавним заходом сонця, пояснюючи користь цієї функції тим, що за такий проміжок часу організм легше переходить до сну, ніж при різкому відключенні світла. За аналогією працює режим прокидання — лампа поступово набирає яскравість.

Для оселі краще обрати розсіяне жовте світло із головного джерела освітлення. Біле холодне — асоціюватиметься з офісом, до того ж воно більш контрастне й робитиме тіні різкими, а це суперечить атмосфері домашнього затишку.Комфортний листопад: що змінити у квартирі в осінньо-зимовий періодФото: варіант облаштування інтер'єру (Pinterest)

За допомогою додаткових ламп та торшерів можна зонувати простір й обладнати собі куточок для читання, медитації, роботи. Композиція з ароматичних свічок на комоді чи підвіконні пом’якшить вплив буденності й перетворить кімнату на місце для відпочинку.

Оновити мінібар

Деколи келих якісного вина — найкращі ліки від осінньої хандри. Домашній бар можна незвичайно обіграти у просторі та зробити своєрідною "родзинкою" вітальні або кухні. Зазвичай конструкції мінібару бувають декількох видів. Відкриті, у них все наповнення розміщується на виду: полички, вітрини та стелажі. Та закриті, у яких всі плашки захований за дверцятами. Є також компактні мінібари, вони оснащені коліщатками — як от візок для бокалів.Комфортний листопад: що змінити у квартирі в осінньо-зимовий періодФото: варіант мінібару (Pinterest)

Втім, створити окреме місце для зберігання пляшок можна на власний розсуд. Підійдуть класичні варіанти, зокрема невелика шафа, вмонтована ніша, холодильник для вина та повноцінна барна стійка на кухні. Можна також зібрати барний комплекс власноруч — трансформувати дерев’яний ящик, зробивши з нього закриту поличку з відсіком, зробити стелажі у просторі під сходами або в ніші від каміна, що не використовується.Комфортний листопад: що змінити у квартирі в осінньо-зимовий періодФото: варіант оформлення мінібару під сходами (Pinterest)

Перш ніж встановлювати мінібар, варто врахувати певні особливості зберігання окремих напоїв. Загальні правила для всіх: прохолода та темрява.

Сезонний декор в осінніх тонах

Для осіннього декорування чудово підійдуть природні матеріали. Різнобарвне листя у поєднанні із висушеними ягодами та квітами оживлять інтер'єр та зроблять кімнату привабливішою. Рослини можна зібрати в букети й декорувати журнальний столик, полички для книжок або поставити композицію у високу вазу на підлозі. Більш мінімалістичний та стриманий варіант — гербарії з рослин у прозорій рамі. Такий декор матиме чудовий вигляд майже у будь-якому інтер'єрі.Комфортний листопад: що змінити у квартирі в осінньо-зимовий період

Фото: гербарій в рамі (Pinterest)

Цікаве рішення — текстиль із патернами — елементами, що перегукуються у різних деталях. Яскраві помаранчеві, жовті, червоні візерунки та орнаменти розбавлять похмурість листопаду та створять індивідуальний стиль оселі. Декоративні подушки, пледи різноманітних текстур стануть у пригоді в створенні затишку. Краще обирати натуральні тканини: льон, вовна, саржа.Комфортний листопад: що змінити у квартирі в осінньо-зимовий періодФото: декоративні подушки (Pinterest)

Також в сезонному інтер’єрі доречними будуть строкаті килими та гобелени. У холодну пору акцент в інтер’єрі переноситься на відчуття затишку та безпеки. Тканини роблять домашній простір відчутно м’яким та спокійним.

Функціональні меблі

У листопаді природно ставати примхливими до комфорту, адже більшість часу ми проводимо вдома. Чи це не привід змінити незручні меблі на більш функціональні? Тренд на натуральність стосується й меблів. Найпопулярніші матеріали сьогодні – деревина, ротанг, бамбук, камінь, шкіра тощо. Особливо актуальними будуть грубо збиті елементи: дерев'яні стільці, столи.Комфортний листопад: що змінити у квартирі в осінньо-зимовий період

Фото: приклад оформлення кімнати (Pinterest)

Компактні, візуально привабливі м'які меблі, наприклад, двомісні дивани або крісла — тенденція в сучасному інтер’єрі. Тут особлива увага приділяється ергономіці.

Консольні столи, відкидні столики або невеликі полиці забезпечують порядок у повсякденному житті та стають невіддільним елементом інтер'єру. Зручні гамаки, в яких приємно розслабитися, перебираються із саду до будинку. Дивани регулюються, а також встановлюються на платформу, яка підіймає подушки на вищий рівень. Їх доповнюють убудовані столики.

М'які, теплі та ніжні матеріали оббивки ідеально підійдуть для комфортного зимування. Наприклад, велюр, шеніл, оксамит, букле, твід. Важливо, щоб фактура тканин була виразною та відрізнялася високою якістю. До речі, в моду поступово повертаються орнаменти 50-х: "гусяча лапка", дрібна клітка, стримані брижі. Також актуальні етнічні та квіткові візерунки.Комфортний листопад: що змінити у квартирі в осінньо-зимовий періодФото: приготоване крісло (Pinterest)

Невеликі зміни в інтер’єрі можуть повністю змінити атмосферу в оселі, додати настрою та затишку. Отже, листопад та неминуча зима можуть стати приємним періодом, якщо облаштувати оселю та завдати їй відповідного настрою.

Раніше ми розповідали, як вибрати та облаштувати квартиру з панорамними вікнами.

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