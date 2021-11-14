ТОП-5 тенденцій у дизайні та інтер'єрі, які будуть популярні у 2022 році

люди в останні два роки перейшли від необхідності залишатися вдома до бажання бути в комфортному середовищі, яке виражає їх особистість (pixabay.com)

Дизайн будинку стає дедалі індивідуальнішим. Люди все частіше використовують квартири, щоб виявити свій смак, спосіб життя та свободу самовираження. Професійні дизайнери відзначають запит на вираження в інтер'єрі характеру та індивідуальності мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на Realtor Magazine.

Фахівці зазначають, що ця тенденція має сенс, оскільки люди в останні два роки перейшли від необхідності залишатись вдома до бажання бути в комфортному середовищі, яке виражає їхню особистість. Оскільки всі були обмежені у подорожах, людям доводилося вносити нові враження до своїх будинків. У наступному році багато з цих тенденцій закріпляться та посилять свій вплив у дизайні інтер'єрів.

Розповідаємо про ТОП-5 гарячих тенденцій у галузі дизайну та планування житла на 2022 рік, які виділяють фахівці.

Округлі вигини та арки

Плавні лінії та вигини можуть додати елемент несподіванки та протистояти "синдрому прямої лінії", який закріпився в попередні роки, кажуть дизайнери. У будинки повертаються арочні отвори, склепінчасті стелі та пишні м'які меблі. Зовні – арочні вікна та двері, отвори та стелі веранди чи тераси. Фото: арка у міжкімнатному просторі (pinterest)

Дерев'яна підлога з контрастним малюнком

"Інтерес до мотивів Старого Світу з використанням двоколірних орнаментів, візерунків та різних відтінків" стає все більш популярним. Можливе використання фрагментів світлішої підлоги з твердих порід дерева тільки в одній кімнаті або навіть у її частині. Фото: дерев'яна підлога з яскраво вираженою структурою (pinterest)

"Додати спецій" на кухні

Люди втомилися від однотонних білих кухонь, – кажуть дизайнери. "Вони хочуть додати трохи спецій". На черзі – пофарбовані в різні кольори дерев'яні шафи, стільниці в теплих або нейтральних тонах з альтернативних матеріалів. У більшості випадків можна поєднувати два матеріали, наприклад, гранітні стільниці і тверду деревину для кухонного острова. Фото: поєднання кольорових шафок і світлих стільниць (pinterest)

Чорні акценти

У тренді чорні акценти, а також ніжні кольори та теплі тони в основі. Очікується, що у 2022 році популярність чорних віконних рам усередині та зовні приміщень, чорних лакованих вхідних дверей та чорної побутової техніки зростатиме. Фото: контрастні чорні елементи в інтер'єрі (pinterest)

Максималізм на зміну мінімалізму

Дедалі більше будинків оформлюються у стилі "максималізму". У той час як тренд на споживання, у тому числі нових меблів йде, попит на якісний та стильний антикваріат зростатиме. "Оскільки люди менше подорожують, у них залишається більше часу і коштів, тому творчий вираз індивідуальності йде в дизайн інтер'єру. Меблі, килими, предмети мистецтва відображають минулі подорожі або майбутнє місця мрії, які надихають і допомагають втілити ідеї в життя". Фото: максималізм в організації простору (pinterest)

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