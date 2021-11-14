ru ua
Нд, 14 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

ТОП-5 тенденцій у дизайні та інтер'єрі, які будуть популярні у 2022 році

Новость на русском →
Неділя 14 листопада 2021 12:50
ТОП-5 тенденцій у дизайні та інтер'єрі, які будуть популярні у 2022 році люди в останні два роки перейшли від необхідності залишатися вдома до бажання бути в комфортному середовищі, яке виражає їх особистість (pixabay.com)
Автор: Леся Панченко

Дизайн будинку стає дедалі індивідуальнішим. Люди все частіше використовують квартири, щоб виявити свій смак, спосіб життя та свободу самовираження. Професійні дизайнери відзначають запит на вираження в інтер'єрі характеру та індивідуальності мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на Realtor Magazine.

Фахівці зазначають, що ця тенденція має сенс, оскільки люди в останні два роки перейшли від необхідності залишатись вдома до бажання бути в комфортному середовищі, яке виражає їхню особистість. Оскільки всі були обмежені у подорожах, людям доводилося вносити нові враження до своїх будинків. У наступному році багато з цих тенденцій закріпляться та посилять свій вплив у дизайні інтер'єрів.

Розповідаємо про ТОП-5 гарячих тенденцій у галузі дизайну та планування житла на 2022 рік, які виділяють фахівці.

Округлі вигини та арки

Плавні лінії та вигини можуть додати елемент несподіванки та протистояти "синдрому прямої лінії", який закріпився в попередні роки, кажуть дизайнери. У будинки повертаються арочні отвори, склепінчасті стелі та пишні м'які меблі. Зовні – арочні вікна та двері, отвори та стелі веранди чи тераси.ТОП-5 тенденцій у дизайні та інтер'єрі, які будуть популярні у 2022 роціФото: арка у міжкімнатному просторі (pinterest)

Дерев'яна підлога з контрастним малюнком

"Інтерес до мотивів Старого Світу з використанням двоколірних орнаментів, візерунків та різних відтінків" стає все більш популярним. Можливе використання фрагментів світлішої підлоги з твердих порід дерева тільки в одній кімнаті або навіть у її частині.ТОП-5 тенденцій у дизайні та інтер'єрі, які будуть популярні у 2022 роціФото: дерев'яна підлога з яскраво вираженою структурою (pinterest)

"Додати спецій" на кухні

Люди втомилися від однотонних білих кухонь, – кажуть дизайнери. "Вони хочуть додати трохи спецій". На черзі – пофарбовані в різні кольори дерев'яні шафи, стільниці в теплих або нейтральних тонах з альтернативних матеріалів. У більшості випадків можна поєднувати два матеріали, наприклад, гранітні стільниці і тверду деревину для кухонного острова.ТОП-5 тенденцій у дизайні та інтер'єрі, які будуть популярні у 2022 роціФото: поєднання кольорових шафок і світлих стільниць (pinterest)

Чорні акценти

У тренді чорні акценти, а також ніжні кольори та теплі тони в основі. Очікується, що у 2022 році популярність чорних віконних рам усередині та зовні приміщень, чорних лакованих вхідних дверей та чорної побутової техніки зростатиме.ТОП-5 тенденцій у дизайні та інтер'єрі, які будуть популярні у 2022 роціФото: контрастні чорні елементи в інтер'єрі (pinterest)

Максималізм на зміну мінімалізму

Дедалі більше будинків оформлюються у стилі "максималізму". У той час як тренд на споживання, у тому числі нових меблів йде, попит на якісний та стильний антикваріат зростатиме. "Оскільки люди менше подорожують, у них залишається більше часу і коштів, тому творчий вираз індивідуальності йде в дизайн інтер'єру. Меблі, килими, предмети мистецтва відображають минулі подорожі або майбутнє місця мрії, які надихають і допомагають втілити ідеї в життя".ТОП-5 тенденцій у дизайні та інтер'єрі, які будуть популярні у 2022 роціФото: максималізм в організації простору (pinterest)

Раніше ми розповідали як зробити будинок затишніше та мінімізувати вплив похмурого листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житло
Точки зору
Олександр Насіковський
Сталий розвиток сучасного житлового комплексу: три основні критерії
Олександр Насіковський
засновник та керуючий партнер групи компаній DIM
Богдан Ваколюк
Чи варто вкладатися в житлові комплекси у передмісті: інструкція для інвестора
Богдан Ваколюк
співзасновник Гостомель Residence
Володимир Копоть
ТОП-7 реєстрів, які допоможуть визначити ризики новобудови та надійність забудовника
Володимир Копоть
юрист, співзасновник і керівник сервісу Monitor.Estate
Денис Ванаш
Котеджне будівництво в пост-Covid: як змінилися пріоритети
Денис Ванаш
CEO компанії Lukas Development
Всі точки зору