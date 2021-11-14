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ТОП-5 тенденций в дизайне и интерьере, которые будут популярны в 2022 году

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Воскресенье 14 ноября 2021 12:50
ТОП-5 тенденций в дизайне и интерьере, которые будут популярны в 2022 году Фото: люди в последние два года перешли от необходимости оставаться дома к желанию быть дома в комфортной среде, которая выражает их личность
Автор: Леся Панченко

Дизайн дома становится все более индивидуальным. Люди все чаще используют квартиры, чтобы проявить свой вкус, образ жизни и свободу самовыражения. Профессиональные дизайнеры отмечают запрос на выражение в интерьере характера и индивидуальности жильцов.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на Realtor Magazine.

Специалисты отмечают, что эта тенденция имеет смысл, поскольку люди в последние два года перешли от необходимости оставаться дома к желанию быть дома в комфортной среде, которая выражает их личность. Поскольку все были ограниченны в путешествиях, людям приходилось привносить новые впечатления в свои дома. В следующем году многие из этих тенденций закрепятся и усилят свое влияние в дизайне интерьеров.

Рассказіваем про ТОП-5 горячих тенденций в области дизайна и планировки жилья на 2022 год, которые выделяют специалисты.

Округлые изгибы и арки

Плавные линии и изгибы могут добавить элемент неожиданности и противостоять "синдрому прямой линии", который закрепился в предыдущие годы, говорят дизайнеры. В дома возвращаются арочные проемы, сводчатые потолки и пышная мягкая мебель. Снаружи – арочные окна и двери, проемы и потолки веранды или террасы.ТОП-5 тенденций в дизайне и интерьере, которые будут популярны в 2022 годуФото: арка в межкомнатном пространстве (pinterest)

Деревянный пол с контрастным рисунком

"Интерес к мотивам Старого Света с использованием двухцветных орнаментов, узоров и различных оттенков" становится все более популярным. Возможно использование фрагментов более светлого пола из твердых пород дерева только в одной комнате или даже в ее части.ТОП-5 тенденций в дизайне и интерьере, которые будут популярны в 2022 годуФото: деревянный пол с ярко выраженной структурой (pinterest)

"Добавить специй" на кухне

Люди устали от однотонных белых кухонь, – говорят дизайнеры. "Они хотят добавить немного специй". На очереди – окрашенные в разные цвета деревянные шкафы, столешницы в теплых или нейтральных тонах из альтернативных материалов. В большинстве случаев можно сочетать два материала, например гранитные столешницы и твердую древесину для кухонного острова.ТОП-5 тенденций в дизайне и интерьере, которые будут популярны в 2022 годуФото: сочетание цветных шкафчиков и светлых столешниц (pinterest)

Черные акценты

В тренде черные акценты, а также нежные цвета и теплые тона в основе. Ожидается, что в 2022 году популярность черных оконных рам внутри и снаружи помещений, черных лакированных входных дверей и черной бытовой техники будет расти.ТОП-5 тенденций в дизайне и интерьере, которые будут популярны в 2022 годуФото: контрастные черные элементы в интерьере (pinterest)

Максимализм на смену минимализму

Все больше домов оформляются в стиле "максимализма". В то время как тренд на потребление, в том числе новой мебели, уходит, спрос на качественный и стильный антиквариат будет расти. "Поскольку люди меньше путешествуют, у них остается больше времени и средств, поэтому творческое выражение индивидуальности уходит в дизайн интерьера. Мебель, ковры, предметы искусства отражают прошлые путешествия или будущее места мечты, которые вдохновляют и помогают воплотить идеи в жизнь".ТОП-5 тенденций в дизайне и интерьере, которые будут популярны в 2022 годуФото: максимализм в организации пространства (pinterest)

Ранее мы рассказывали как сделать дом уютнее и минимизировать влияние мрачного ноября.

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