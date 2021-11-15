У США з'явилося перше місто, в якому декарбонізують житлові будинки та офіси

Ітака (штат Нью-Йорк) став першим містом США, в якому вжили комплексних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та вуглецевим слідом. Міська рада схвалила та запустила в реалізацію план з 100% декарбонізації будівель міста. Декарбонізація передбачає зниження викидів вуглекислого газу (СО2).

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY із посиланням на CNBC .

Експеримент із створення нової моделі міста

Експериментальна міська програма із залученням приватного фінансування показує, як можуть розвиватися нові моделі міст для вирішення проблеми забруднення навколишнього середовища.

Мер міста Сванте Мірік назвав декарбонізацію найбільшим кроком, який може зробити будь-яке місто в рамках покращення екології.

План на першому етапі охоплюватиме проекти альтернативної електрифікації 1000 житлових та 600 комерційних будівель із 6000 об'єктів у місті. Влітку Ітака вже виділила 100 млн дол. приватного фінансування на реалізацію проекту.

Такий "кліматичний" експеримент запускають спочатку невеликі міста, такі як Ітака і Де-Мойн (штат Айова). Обидва міста є частиною нового кліматичного консорціуму "24/7 безвуглецевий енергетичний договір", який очолює ООН.

Для Ітаки будівлі — перша мета, оскільки 40% будинків у місті було збудовано до 1940 року, і на них припадає 40% викидів вуглецю. Місто вже отримує 80% електроенергії із відновлюваних джерел. Фото: Ітака має намір залучити ще 250 млн дол. на подальші кліматичні проекти (facebook.com KingCapet XXVI)

За словами керівника міста зі сталого розвитку Луїса Агірре-Торреса, цей проект є найбільшим у країні. "Почавши насамперед із нерухомості, ми повністю беремо на себе 40% викидів".

Стійкий розвиток – нова реальність найближчого десятиліття

Ітака — важливий тестовий приклад через її розташування на північному сході, де холодна зима та спекотне літо роблять електрифікацію будинків та будь-які зміни в енергетичній інфраструктурі складнішим завданням.

За даними USGBC, на пряме використання енергії та електрики в будинках припадає приблизно 38% викидів парникових газів у США. Більшість будівель, які становитимуть міське середовище до 2030 року, вже збудовано, а у мегаполісах, таких як Нью-Йорк, ця цифра сягає 85%.

Будівництво з нульовим викидом вуглецю буде пріоритетом протягом наступного десятиліття, але існуюча нерухомість є набагато складнішим завданням, ніж будівництво з нуля.

Керівник Beyond NetZero Джон Браун нещодавно сказав, що для виконання суспільством своїх кліматичних зобов'язань потрібно ще 2 трлн дол.

Ітака збирається залучити ще 250 млн дол. на подальші кліматичні проекти. Наступного року планується запровадження програми, яка дозволяє мешканцям купувати вживані електромобілі за низькою ціною. При цьому приватні інвестори несуть відповідальність за дотримання технології використання та утилізації акумуляторів — більшу частину вартості електромобіля.

Ітака вже має найбільшу кількість зарядних станцій для електромобілів на душу населення у штаті Нью-Йорк.

За прикладом Ітаки, проекти з декарбонізації планують реалізувати в інших містах США.

Раніше ми розповідали, хто входить до п'ятірки лідерів із залучення та інвестування коштів у нерухомість.