Найбільш привабливі країни для інвестицій у нерухомість: прогноз на 2022 рік

У п’ятірці лідерів по залученню та інвестуванню коштів у нерухомість три основних гравця: США, Британія та Німеччина.

2022 рік стане рекордним для інвестицій у нерухомість між країнами. Головними напрямками для інвестування стануть США, Великобританія, Німеччина, Франція та Нідерланди. Міжнародні аналітики прогнозують рекордні показники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний звіт Active Capital від Knight Frank.

Минулого року на світовому ринку нерухомості панувала невизначеність. Тепер, завдяки розгортанню глобальної програми вакцинації, на ринки прийшов оптимізм. Аналітики прогнозують, що інвестиції поміж країнами значно зростуть.

В нерухомі активи США, за прогнозами дослідників, у наступного року інвестують близько 44 мільярдів доларів.

Країни-лідери з інвестування

Показники першої п’ятірки країн за прогнозованим обсягом залучення інвестованих коштів вигляють так:

США – 44,1 млрд дол; Велика Британія – 38 млрд дол; Франція – 13,2 млрд. дол; Нідерланди – 12,6 млрд дол; Німеччина – 8,9 млрд дол.

Найбільші фінансові інвестиційні потоки виходитимуть з наступних країн:

США – 94,2 млрд дол; Канада – 23,7 млрд. дол; Велика Британія – 15,7 млрд дол; Німеччина – 8,2 млрд дол. Ізраїль – 4,9 млрд дол.

Які сегменти нерухомості найбільш перспективні

Найбільш перспективним сегментом названа офісна нерухомість. Очікується, що на неї перепадатиме понад 50% усіх обсягів транскордонних інвестицій, які орієнтовані на отримання прибутку.

Готельна нерухомість, ймовірно, у 2022 році матиме особливий успіх з боку приватних інвесторів.

Житлова нерухомість викликає все більший інвестиційний інтерес. Найактивнішими гравцями стануть США, Німеччина, Великобританія, Нідерланди та Японія. Фото: США посіли найвищі місця в обох напрямках інвестування (gettyimages)

Екологічні сертифікати як фактор здорожчання

У звіті також йдеться про прискорення руху ESG — екологічного, соціального та корпоративного управління на міському рівні різних держав. Еко-направленність інвестиційної та девелоперської діяльності стає одним з ключових факторів у прийнятті рішень на найвищих рівнях. Сталий розвиток здійснює величезний вплив на управління та вибір активів інвесторами. Все частіше власників нерухомості оцінюють за їхнім екологічним, соціальним впливом та стандартами управління.

П’ятірку міст-лідерів у сталому розвитку посіли: Лондон, Шанхай, Нью-Йорк, Париж та Вашингтон.

На рівні будівництва виявлено, що екологічні сертифікати призведуть до надбавки від ринкової ціни на 8-18%. Це доводить, що при виборі стійкого активу варто керуватися не тільки оцінкою ризиків, але й принципами стабільності та екологічності.

Отже, згідно прогнозу, 2022 рік стане активним та відповідальним періодом на ринку інвестицій у нерухомість. Провідні інвестори мають приймати рішення, використовуючи дані та інструменти, щоб правильно збалансувати стійкость та перспективи зростання активів.

Раніше ми розповідали про рекордне зростання цін на житло в ЄС за 14 років.