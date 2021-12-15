Знижки на квартири перед Новим роком: вигода або підступ від забудовника

Грудень, новорічні свята і перша половина січня – традиційний період розпродажів і різноманітних знижок на ринку новобудов. Хтось обмежується дисконтами і спецпропозиціями "під ялинку", а деякі розробляють серію акційних програм, щоб "наздогнати" якомога більше покупців.

Скільки можна реально заощадити, купуючи квартиру по святковій знижці від забудовника і на які "дзвіночки" варто звернути увагу, щоб не програти – в авторській колонці для РБК-Україна Realty розповідає оглядач ринку нерухомості Вікторія Берещак.

У спробах заощадити на покупці житла немає нічого поганого, якщо пам'ятати ключове правило первинного ринку житла – довіряй, але перевіряй. Це стосується не тільки категорії і типу знижок, а й історії комплексу, його якісних характеристик, а також досвіду і портфеля девелопера.

Навіщо забудовники пропонують знижки на квартири

Природа знижок проста і зрозуміла. З одного боку – це спосіб стимулювати і підтримати попит, в деяких випадках навіть трохи відіграти подорожчання квадратних метрів, яке відбулося в цьому році. Навіть чисто психологічно.

З іншого – знайти покупця на неліквід та залежані лоти. Це можуть бути як квартири в не дуже затребуваних проектах, так і не дуже ходові планування, багатокімнатні квартири, пропозиції на першому і останньому поверхах.

Останній варіант, як ви розумієте – на любителя. Можливо те, що не сподобалося комусь в ЖК з хорошою інфраструктурою, територією і транспортною доступністю – саме для вас стане відмінним варіантом.

Набагато гірше, якщо під виглядом привабливої пропозиції забудовник ховає свою фінансову неспроможність добудувати об'єкт без грошей інвесторів або намагається хоч якось перерозподілити попит на ринку за рахунок високих дисконтів.

Перше, на що слід звертати увагу мисливцям за знижками на нерухомість в новорічні свята, – її розмір. Розмір середньоринкових знижок зазвичай варіюється від 3 до 10%, але в цьому році можна сміливо розраховувати на 13-15% від цілком стабільних гравців на багатокімнатні габаритні лоти. Це пов'язано з бажанням стимулювати купівельну активність, яка в цей період дещо знизилася. Фото: bild.ua

Які акції та знижки на квартири бувають напередодні Нового року

Запуск різних акцій залежить від стратегії та активності продажів як в масштабах компанії, так і по конкретному проекту. Не варто розраховувати на значну знижку при високому рівні попиту.

Якщо ми говоримо про нормальне ринкове стимулювання покупців – існує три найпоширеніші варіанти:

відсоток дисконту на певний пул квартир;

подарунки та бонуси за покупку нерухомості;

фінансові спецпропозиції.

У першому випадку покупцеві пропонують знижку на певні планування, або на тип квартир – найчастіше багатокімнатні.

Можливий також варіант, коли є знижка і на однушки, і на великі за площею квартири. У такому випадку, як правило, між ними буде до 2-4% різниці в дисконті.

Ще один варіант отримати таку знижку – це 100% оплата за квартиру або оплата більшої частини авансового платежу при розстрочці-понад 60-70%.

Подарунки та бонуси – це спосіб, з одного боку, побудувати місток між компанією і покупцем, а з іншого – цілком реальний варіант отримати клієнта на вигідних умовах. Якщо раніше забудовники обмежувалися презентами у вигляді декількох кв.м в подарунок, то вже в минулому році можна було зустріти більш дорогі варіанти – наприклад, комора в подарунок.

Деякі компанії, розуміючи, наскільки в епоху економіки вражень важливий клієнтський досвід, йдуть далі і підписують партнерські угоди з рітейлерами побутової техніки та меблевими магазинами. В результаті на ринку з'являються подарунки у вигляді кухонного гарнітура або вигідні пропозиції для інвесторів від популярних рітейлерів.

Фінансові спецпропозиції – ще один популярний варіант, як отримати покупця. Причому в цьому році у нього є всі шанси стати найпоширенішим на ринку. Сюди, в першу чергу, відносяться зниження початкового внеску до 10-20% проти звичних 30% по розстрочці і збільшення терміну виплат.

Наприклад, з'явилися новорічні пропозиції з 10% авансом по квартирі до 7 років, розстрочка на квартири з ремонтом або ремонт в розстрочку з першим внеском 0%. Фото: bild.ua

Підступ під виглядом знижки: як розпізнати

Найпоширенішим негативним приводом для супер-пропозиції може бути відсутність платоспроможного попиту. Простими словами – ЖК не витримує ринкової конкуренції і програє битву за покупця більш ліквідним і концептуальним новобудовам.

Щоб відігратися, забудовник може піти ва-банк і пропонувати знижки набагато вище середньоринкових. Однак важливо пам'ятати, що ви купуєте середовище для життя, а не бетонну коробку, тому мають значення всі якісні характеристики проекту. Локація, концепція, функціональне наповнення, інфраструктура, екологічний потенціал району, зонування території, архітектурний проект, айдентика та квартирографія.

Друга причина знижок, які вище ринкових, – банальна нестача фінансування для продовження будівництва. Щоб не потрапити в халепу, важливо спостерігати за будівельною динамікою на майданчику протягом мінімум 3-6 місяців (тобто вибрати ЖК потрібно заздалегідь) і на портфель зданих проектів компанії. Якщо зміни в ступені готовності за півроку не перевищують і 10% – є привід задуматися.

Не варто нехтувати і юридичною оцінкою ризиків проекту і забудовника. Незалежно від привабливості пропозиції, потрібно дивитися на "чистоту" ділянки, проектної документації, дозвільних документів, якість будівельних матеріалів і робіт генпідрядника, репутацію замовника.

Деякі недалекоглядні гравці можуть також пропонувати" дуті " знижки, тобто відіграні або попереднім підвищенням цін, або коливаннями курсу долара. Такі часто бувають у місцевих рітейлерів до "чорної п'ятниці". Правда, це – пряма дорога в нікуди, бо все таємне рано чи пізно стає явним, а рівень критичного мислення і попереднього аналізу ринку у покупців все вище. Просто порівняння з прямими конкурентами, оцінка якісних характеристик, розбір цінової динаміки виводить забудовника на чисту воду.

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