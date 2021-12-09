На паузі: що відбувається з цінами на житло і чого чекати у наступному році

Фото: здорожчання квартир в нових якісних об’єктах за весь цикл будівництва може скласти в середньому 40-50% (Віталій Носач, РБК-Україна)

Стрімке зростання вартості житла, що спостерігалося протягом 2020-2021 років, нарешті вгамувалося. За цей період ціна квадратного метру на первинному ринку збільшилася в середньому на 40-50%. І ось зараз можна говорити, що після цінового "марафону" на ринку настає етап стабільності.

Які події на українському ринку призвели до стабілізації цін на нові квартири і чого варто очікувати у 2022 році – у авторській колонці для РБК-Україна Realty пояснює Михайло Підвисоцький, засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group.

Чому ціни зростали шаленими темпами

По-перше, варто зауважити, що у 2020 році після весняного локдауну на тлі фактичного колапсу містобудівної реформи і зниження пропозиції, попит на нове житло стрімко зріс. Проте саме з 2020 року відбулася різка диференціація популярності між різними класами житла. Найбільш бажаним для громадян стало придбання квартир у нових якісних об’єктах, що здатні задовольнити смаки найвимогливіших покупців. Саме такі житлові комплекси впродовж 2020-2021 років концентрували понад 60% наявного попиту.

По-друге, собівартість житла за цей період також суттєво зросла. Якщо у 2020 році вартість будматеріалів та будівельно-монтажних робіт збільшилася в середньому на 15%, то вже у 2021 році – аж на 30-40%.

По-третє, первинний ринок житла фактично є безальтернативним і найбільш придатним для збереження та примноження коштів громадян. В Україні депозитні ставки настільки малі, що їх хутко "з’їдає" інфляція. А інші ринки, або ж не гарантують високої надійності вкладень, або отримання бажаного інвестиційного прибутку занадто розтягнуте в часі, як приміром, на ринку дорогоцінних металів.

Чому зараз ціни зупинилися

Головна причина гальмування цін криється в тимчасовому відтоку покупців і відтермінування угод на 2-3 місяці. Новий спалах пандемії та запровадження чергових обмежень мають суто психологічний вплив на громадян, які не квапляться з купівлею на фоні невизначеності та стресу.

Ще один момент: у 2021 році кількість угод на первинному ринку житла майже на 30% вища за показники 2020 року, і після періоду активності на ринку завжди настає час стабільності. До того ж, зростання цін відірвано від рівня активності покупців лише спонукатиме "просідання" продажів житла. Девелопери це чудово розуміють і намагаються регулювати рівень продажів за допомогою знижок та акцій, а також більш лояльними умовами програм із розтермінування. В першому півріччі зростання вартості квадратного метру може скласти всього 5-7% (Фото: РБК-Україна)

Досвід 2020-2021 років засвідчив, що 2/3 потенційних покупців зацікавлені в придбанні квартир у об’єктах категорій комфорт та комфорт+. Важливим складниками таких об’єктів є висока якість будівництва (використання більш дорогих будівельних матеріалів), розгалужена інфраструктура: від зручних лобі та холів, спортивних майданчиків та зон відпочинку, до якісних склопакетів та ліфтів.

Важливим для покупця квартир у таких житлових комплексах є також їхнє розташування поруч з рекреаційними зонами та вдалим транспортним сполученням. Зрозуміло, що таке житло через наявний попит зростає в ціні значно відчутніше, ніж, приміром, об’єкти економ-категорії. Саме тому важливим при виборі ЖК є його інвестиційний потенціал. Адже здорожчання квартир в нових якісних об’єктах за весь цикл будівництва може скласти в середньому 40-50%, що дасть змогу покупцеві зберегти та примножити вкладені кошти.

Скільки це триватиме

Стабілізація цін триватиме щонайменше до березня 2022 року. У цей період за сприятливих економічних та пандемічних умов буде майже повністю реалізований відкладений восени попит. Подальше ймовірне зростання цін залежатиме насамперед від якості проєкту, конкурентних цін, умов для комфортного проживання.

У 2022 році не варто очікувати нових стрімких цінових стрибків. У першому півріччі зростання вартості квадратного метру може скласти в середньому лише 5-7%, що не стане перешкодою для більшої частини потенційних покупців. Людям досі потрібне власне житло, але високої якості та з належним комфортом.

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