Сам собі дизайнер: книжки з дизайну та архітектури, які допоможуть удосконалити простір

Книга — найкращий подарунок на свята, особливо якщо вона збігається з захопленнями людини й привносить у життя щось нове. Література про дизайн та архітектуру дає корисні знання та уявлення про те, як в буквальному сенсі будують сучасний світ. Усім нам хочеться, аби простір був естетичним та функціональним — отже РБК-Україна Realty зібрали добірку книг, що допоможуть дізнатися про дизайн інтер’єру та архітектуру більше.

"Мистецтво затишку. Практичний посібник зі стилю та дизайну інтер’єру" Фріда Рамстедт

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Сучасна біблія дизайну від гуру домашнього інтер’єру, яка навчила ціле скандинавське покоління мистецтву створення гармонійного будинку.

У цій книзі Фріда Рамстедт розкриває секрети успішного дизайну інтер’єру та стилю, щоб допомогти власноруч створити дім, що найкраще відповідає смаку та способу життя. Наповнений практичними порадами, правилами та секретами майстерності. Цей посібник зі стилю та дизайну інтер’єру допоможе мислити як професійний дизайнер.

"Потаємне життя барв" Кассія Сен-Клер

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Ця книга надихає експериментувати з різними кольорами та відтінками в дизайнерських проектах. Кожен колір має свою індивідуальність та історію, і ця книга розкриває значення кожного, що використовується у дизайні інтер’єру.

"Потаємне життя барв" допоможе зробити простір індивідуальним та естетичним. Книга спонукає на творчі рішення в дизайні, які можна зробити просто зараз з обмеженим бюджетом. Чудово підійде для тих, хто планує оновити інтер’єр та шукає правильну палітру та поєднання кольорів.

"І все-таки: повільний дім" Неталі Волтон

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Книга розповідає про зв'язок дизайну із навколишнім середовищем. Вона надихає на створення не тільки екологічного будинку, а й такого, що змушує мешканців сповільнитися, подумати та оцінити.

Нам усім потрібно нагадати, що інколи потрібно не квапитися. Сучасне життя буремне та насичене. З перших рядків книга переносить читачів у місце простоти та філософії "повільного руху". Авторка запевняє: щоб життя в наших оселях стало комфортнішим, все має базуватися на локальному, органічному та цілісному способі існування.

"Б – БАУГАУЗ, Ю – ЮТЮБ: абетка сучасного світу" Деян Суджич

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Книга є своєрідною мапою по сучасній реальності, що формується із предметів, явищ, ідей, видатних постатей, мистецьких тенденцій, технічних винаходів, соціальних та історичних перипетій та їхніх наслідків.

Деян Суджич пише про ключові елементи, що великою мірою визначають спосіб нашого життя, наші уявлення про красу й цінність, наші потреби й бажання. Він описує підґрунтя для осмисленості у власному виборі та середовищі.

"Архітектура 20-го століття" Петер Гессель

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ХХ століття було одним з найбільш динамічних в архітектурному плані періодів в історії людства. Нові матеріали, філософія та тенденції підняли міста в небо, зробили будівництво масштабним бізнесом.

Архітектура 20-го століття від Taschen – це захопливий погляд на будівлі минулого століття та архітекторів, які їх побудували. Архітектори від Райта до Німейєра, Гауді до Гері доводять те, що ХХ століття може стати найкращим в архітектурі.

"Мінімум" Джон Паусон

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Архітектор Джон Поусон – провідний практик архітектури мінімалізму, який задокументував свою філософію в книзі “Мінімум”. Книга досліджує лаконічні структури та просторі інтер’єри, демонструючи будинки, де мінімалізм був виконаний правильно.

Зосередженість Паусона на масі, світлі, структурі, ритуалі, ландшафті, порядку та утриманні, – все це описано в книзі, з наочними прикладами того, як мінімалізм справді може перетворити будинок. Посібник чудово підійде для тих, хто цінує чистий, функціональний простір сучасного мінімалізму.

"Дім, милий дім" Дебора Нідлман

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Дебора Нідлман не вчить дизайну, а дає поради, як створити стильне та комфортне житло. У книзі розкрито не тільки практичні теми про освітлення та колір, але й атмосферні – наприклад про предмети, що гарантовано створять затишок. Дебора впевнена, що не обов'язково вкладати нечувані суми в обладнання будинку, головне – отримувати задоволення від процесу підбору меблів та аксесуарів.

Книга буде цікавою і любителям, і професійним дизайнерам. Якщо ви хочете самостійно створити інтер'єр будинку, посібник допоможе підібрати предмети інтер’єру.

Раніше ми писали, як врятувати ялинку від кота, а кота від ялинки.