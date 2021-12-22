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Сам себе дизайнер: книги по дизайну и архитектуре, которые помогут усовершенствовать пространство

Новина українською →
Среда 22 декабря 2021 19:42
Сам себе дизайнер: книги по дизайну и архитектуре, которые помогут усовершенствовать пространство Фото: подборка книг о дизайне поможет усовершенствовать дом (Юля Каптур)
Автор: Риана Абдулаева

Книга — лучший подарок на праздники, особенно если она совпадает с увлечениями человека и привносит в жизнь что-то новое. Литература о дизайне и архитектуре дает полезные знания и представления о том, как в буквальном смысле строят современный мир. Всем нам хочется, чтобы пространство было эстетичным и функциональным — поэтому РБК-Украина Realty собрали подборку книг, которые помогут узнать о дизайне интерьера и архитектуре больше.

"Искусство уюта. Практическое руководство по стилю и дизайну интерьера" Фрида Рамстедт

Книжкова новинка: посібник із дизайну інтер&#39;єру “Мистецтво затишку”, актуальные идеи дизайна интерьера и дизайнерская мебель на портале HIS.UAФото: his.ua

Современная Библия дизайна от гуру домашнего интерьера, которая научила целое скандинавское поколение искусству создания гармоничного дома.

В этой книге Фрида Рамстедт раскрывает секреты успешного дизайна интерьера и стиля, чтобы помочь создать своими руками дом, который лучше всего соответствует вкусу и образу жизни. Книга наполнена практическими советами, правилами и секретами мастерства. Это руководство по стилю и дизайну интерьера поможет мыслить как профессиональный дизайнер.

"Тайная жизнь цветов" Кассия Сен-Клер

Сам себе дизайнер: книги по дизайну и архитектуре, которые помогут усовершенствовать пространствоФото: Pinterest

Эта книга вдохновляет экспериментировать с разными цветами и оттенками в дизайнерских проектах, раскрывая их значение. Каждый цвет имеет свою индивидуальность и историю.

"Тайная жизнь цветов" поможет сделать пространство индивидуальным и эстетичным. Книга побуждает на творческие решения в дизайне, которые можно сделать прямо сейчас с ограниченным бюджетом. Прекрасно подойдет для тех, кто планирует обновить интерьер и ищет правильную палитру и сочетание цветов.

"И все же: медленный дом" Нетали Уолтон

The cover of Still The Slow Home

Фото: Amazon

Книга рассказывает о связи дизайна с окружающей средой. Она вдохновляет на создание не только экологичного дома, но и такого, что заставляет жильцов замедлиться, подумать и оценить.

Нам всем нужно напомнить, что иногда лучше не торопиться. Современная жизнь бурная и насыщенная. С первых строк книга переносит читателей в место простоты и философии "медленного движения". Автор уверяет: чтобы жизнь в наших домах стала комфортнее, все должно базироваться на локальном, органическом и целостном образе существования.

"Б-БАУХАУЗ, Ю-ЮТЮБ: Азбука современного мира" Деян Суджич

Деян Суджич - замовити книгу «Б - БАУГАУЗ, Ю - ЮТЮБ: Абетка сучасного світу» у видавництві ArtHussФото: Артуз

Книга является своеобразной картой по современной реальности, которая формируется из предметов, явлений, идей, выдающихся фигур, художественных тенденций, технических изобретений, социальных и исторических перипетий и их последствий.

Деян Суджич пишет о ключевых элементах, которые в большой степени определяют образ нашей жизни, наши представления о красоте и ценности, наши потребности и желания. Он описывает почву для осмысленности в собственном выборе и среде.

"Архитектура 20-го века" Петер Гессель

Сам себе дизайнер: книги по дизайну и архитектуре, которые помогут усовершенствовать пространство

Фото: Pinterest

ХХ век был одним из самых динамичных в архитектурном плане периодов в истории человечества. Новые материалы, философия и тенденции подняли города в небо, сделали строительство масштабным бизнесом.

Архитектура 20-го века от Taschen – это увлекательный взгляд на здания прошлого века и архитекторов, которые их построили. Архитекторы от Райта до Нимейера, Гауди к Гэри доказывают то, что ХХ век может стать лучшим в архитектуре.

"Минимум" Джон Паусон

Сам себе дизайнер: книги по дизайну и архитектуре, которые помогут усовершенствовать пространствоФото: Pinterest

Архитектор Джон Поусон – ведущий практик архитектуры минимализма, который задокументировал свою философию в книге "Минимум". Книга исследует лаконичные структуры и просторные интерьеры, демонстрируя дома, где минимализм был выполнен правильно.

Сосредоточенность Паусона на массе, свете, структуре, ритуале, ландшафте, порядке и содержании – все это описано в книге, с наглядными примерами того, как минимализм действительно может преобразовать дом. Пособие прекрасно подойдет для тех, кто ценит чистое, функциональное пространство современного минимализма.

"Дом, милый дом" Дебора Нидлман

Сам себе дизайнер: книги по дизайну и архитектуре, которые помогут усовершенствовать пространство

Фото: Pinterest

Дебора Нидлман не учит дизайну, а дает советы, как создать стильное и комфортное жилье. В книге раскрыты не только практические темы об освещении и цвете, но и атмосферные – например о предметах, которые гарантированно создадут уют. Дебора уверена, что не обязательно вкладывать баснословные суммы в оборудование дома, главное – получать удовольствие от процесса подбора мебели и аксессуаров.

Книга будет интересна и любителям, и профессиональным дизайнерам. Если вы хотите самостоятельно создать интерьер дома, пособие поможет подобрать предметы интерьера.

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