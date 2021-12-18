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Як врятувати ялинку від кота, а кота від ялинки: лайфхаки новорічного декору

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Субота 18 грудня 2021 09:15
Як врятувати ялинку від кота, а кота від ялинки: лайфхаки новорічного декору Фото: створити ялинку можна самостійно, прикріпивши до стіни гірлянди, гілки, дошки або спили — ідей величезна кількість (Pinterest)
Автор: Ріана Абдулаєва

Для власників домашніх тварин Новий рік — не тільки сімейне свято, а й час підвищеної уваги до своїх улюбленців. Котів заврожують ялинки та святковий декор — блискучий дощик, яскраві кулі й світлодіодна гірлянда спокушають тварину на небезпечні ігри. В результаті постраждати може і ялинка, і квартир, і сам кіт.

Як врятувати ялинку від кота, а кота від ялинки — читайте в матеріалі РБК-Україна Realty.

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Насправді захистити тварину від новорічного дерева можна різними способами, в тому числі цю проблему вирішує неординарний підхід і грамотний вибір декорацій. Не тільки екологічно, але й більш безпечно придбати штучну ялинку — вона легше і не обсипається. Навіть якщо в запалі полювання на ялинкові іграшки, кіт зіб'є ялинку, вона не стане причиною серйозної травми. Тому ж не варто купувати скляні іграшки, що б'ються, краще пластикові, які не розіб'ються при падінні.

Поставити ялинку краще в кутку кімнати, стовбур закріпити на широкій стійкій підставці, щоб максимально знизити ризик падіння дерева. Однак існують і більш оригінальні способи врятувати ялинку і кота.

Ялинка догори дриґом

Прикріпити підставу ялинки до стелі дійсно нестандартне і свіже рішення. Задум дозволяє зробити громіздкий аксесуар більш безпечним для домашніх вихованців. Кріплення на стелі дає ялинці міцну фіксацію і значно економить місце: звільняється площа, зазвичай зайнята довгими нижніми гілками. Прикріпити ялинку до стелі можна за допомогою гачка і тросів. Як врятувати ялинку від кота, а кота від ялинки: лайфхаки новорічного декоруФото: Pinterest

Двомірна ялинка

Створити ялинку можна самостійно, прикріпивши до стіни гірлянди, гілки, дошки або спили — на Pinterest є величезна кількість ідей для хендмейда. Тут ви самі продумуєте дрібниці й нюанси зовнішнього вигляду ялинки, а значить можете зробити її естетичною і безпечною. Прикріпити композицію краще вище від підлоги, друге правило — не нагромаджувати її прикрасами. Такий варіант економить місце, додає родзинку й індивідуальність новорічного інтер'єру, а також імпровізована ялинка — відносно бюджетний варіант.Як врятувати ялинку від кота, а кота від ялинки: лайфхаки новорічного декоруФото: Pinterest

Ялинка з картону

Ще один незвичайний спосіб прикрасити інтер'єр новорічною атрибутикою. Ялинка з картону або паперу виглядає оригінально й ефектно навіть без прикрас і може бути самодостатнім елементом декору. Як матеріал можна використовувати непотрібні коробки, а точніше їх кути, складені в єдину композицію або ж аркуші паперу, наприклад, сторінки старих книг. Для такої ялинки не потрібні громіздкі ялинкові іграшки, досить буде однієї гірлянди. Навіть якщо кіт і добереться до ялинки, шкоди тварині вона не заподіє.Як врятувати ялинку від кота, а кота від ялинки: лайфхаки новорічного декору

Фото: Pinerest

М'яка ялинка

Ялинку на стіну можна зробити з флісу або фетру. Пришити на неї ґудзик та інші елементи, які буде складно відокремити. Поєднайте приємне з корисним: створіть новорічний настрій і повправляйтеся в дрібній моториці. Цей спосіб займе деякий час, але така ялинка безпечна і придатна до багаторазового використання.Як врятувати ялинку від кота, а кота від ялинки: лайфхаки новорічного декоруФото: Pinterest

Ялинка з дерев'яних рейок

Геометрична ялинка зі скріплених між собою рейок дуже стійка, оскільки має велику кількість опор. Каркас можна пофарбувати в будь-який колір і прикріпити горизонтальні прути, на них же повісити легкі пластикові прикраси. Прості лінії, доступні матеріали й нехитрі з'єднання допоможуть створити новорічну атмосферу в будинку. Геніальність ідеї в її простоті, і з цим не посперечаєшся.Як врятувати ялинку від кота, а кота від ялинки: лайфхаки новорічного декоруФото: Pinterest

Ялинка в будиночку

Ще один спосіб захистити ялинку від домашнього улюбленця — заховати її в прозору шафу. Цілком по-новорічному, особливо якщо зробити його з напиленням, що імітує сніг. У цьому варіанті ялинку можна прикрашати як завгодно і навіть рекомендується велика кількість гірлянди, щоб ялинка сяяла крізь скло.Елка в клетке, Или как спасти кота от искушения - Вокруг СветаФото: Pinterest

Мініатюрні ялинки

Навіщо одна велика ялинка, якщо можна розставити по дому безліч маленьких з небиткими іграшками. Так навіть якщо ваш вихованець впустить одну, вона не постраждає і не завдасть шкоди тварині. До того ж таку ялинку можна поставити в кожній кімнаті й новорічна атмосфера пануватиме по всьому будинку.

Як врятувати ялинку від кота, а кота від ялинки: лайфхаки новорічного декоруФото: Pinterest

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