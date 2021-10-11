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Ринок нерухомості Харкова: місцеві особливості та прогнози на 2022 рік

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Понеділок 11 жовтня 2021 10:40
Ринок нерухомості Харкова: місцеві особливості та прогнози на 2022 рік Фото: спальний масив Салтівка у Харкові (KharkivNow/facebook.com)
Автор: Леся Панченко

Найбільший попит на первинному ринку на 2-кімнатні квартири площею 60-70 кв.м.

За вересень житло на первинному ринку Харкова подорожчало в середньому на 4%, а з початку року ціни зросли вже на 9,5%. Наразі вартість квартир в новобудовах становить 800дол./кв.м, а попит на 2-кімнатні квартири вищий аніж на 1-кімнатні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Харківського регіонального відділення АФНУ.

Первинний ринок

В структурі пропозиції понад 60% складають квартири економ-класу із середньою вартістю 550дол./кв.м. На відміну від інших регіональних центрів України, в Харкові найбільший попит припадає не на 1-кімнатні, а на 2-кімнатні квартири.

"В останні кілька місяців найбільший попит на первинному ринку спостерігається на 2-кімнатні квартири площею 60-70 кв.м. Натомість забудовники будують об’єкти, які на 70% складаються з 1-кімнатних квартир. Тому зараз у Харкові є певний дисбаланс попиту і пропозиції", – зазначив Андрій Правдін, голова Харківського відділення АФНУ.

За його словами, на початкових стадіях будівництва до 80% придбань – інвестиційні, з метою перепродажу квартир на завершальних етапах будівництва.

У 2022 році на вартість житла в новобудовах Харкова вплинуть наступні фактори:

  • зростання вартості будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт;
  • збільшення зарплат робітників, залучених до будівництва;
  • заборона перепродажу до набуття права власності квартир, придбаних на старті продажів в об’єктах компанії “Житлобуд-1” (цю заборону забудовник впровадив 2021 року);
  • вихід на харківський ринок забудовників з Києва, Запоріжжя, Львова та Одеси;
  • рівень актуального попиту у співвідношенні з пропозицією;
  • соціально-економічна ситуація в регіоні.

"Поки зарано прогнозувати ціни на новобудови у 2022 році. Проте можна стверджувати, що до кінця року цінова політика забудовників буде зваженою. Жодна компанія не зацікавлена, аби різко впали продажі в їхніх об’єктах. Адже суттєве зростання цін, навіть мотивоване збільшенням собівартості будівництва, веде до зменшення покупців", – вважає Андрій Правдін.

Вторинний ринок

З початку 2021 року середні цінові показники на вторинному ринку житла Харкова зросли на 9,5%, а з червня 2020 року – на 13%.

Найбільше удорожчання спостерігається в сегменті 1-кімнатних квартир. У районах, наближених до центру міста, вартість кв.м зросла на 22%, а в спальних масивах – на 24%. 2-кімнатні квартири в спальних районах подорожчали щонайменше на 21%.

За підсумками III кварталу 2021 року частка продажу квартир вартістю до 30 тис. доларів складає понад 26%, а в об’єктах вартістю понад 100 тис. доларів – 8,5%.

До кінця року не варто очікувати суттєвих цінових змін. Адже наразі, на думку Андрія Правдіна, сформоване оптимальне співвідношення пропозиції та платоспроможного попиту: "На тлі економічних "хитань", відсутності макроекономічних прогнозів та ледь живої іпотеки подальше зростання вартості житла на вторинному ринку може спровокувати відтік покупців".

Оренда та влив локдауну

У сегменті оренди житла Харкова середня вартість квартири у спальних районах міста становить від 5000 грн до 8000 грн на місяць. Ціна за оренду квартир в будинках, зведених після 2010 року з ремонтом стартує від 500 дол. на місяць.

З початку року вартість оренди квартир, залежно від площі, розташування, технічного стану, зросла в середньому на 5-10%. "Подальше зростання вартості оренди квартир виглядає досить сумнівним, адже попит на оренду вже реалізований більш як на 80%. А високі комунальні тарифи гальмують будь-які спроби власників житла переписати наявні цінники", – підкреслив фахівець.

Ймовірний черговий локдаун, навряд чи суттєво позначиться на ринку житла Харкова.

Новий етап боротьби з коронавірусом за рахунок жорстких обмежень майже не позначиться на попиті та цінах. Громадяни адаптувалися до пандемічних умов. Лише в сегменті оренди ймовірне короткочасне падіння попиту в межах 20%. Проте в перший місяць по завершенню локдауну, згаяний попит буде повністю надолужено.

Раніше ми розповідали, що Київ, Львів та Одеса утримують вартість квадратного метру житла.

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