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Квадратний метр нового житла утримує позиції: ціни у Києві, Львові та Одесі

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П'ятниця 01 жовтня 2021 16:50
Квадратний метр нового житла утримує позиції: ціни у Києві, Львові та Одесі Фото: коливання ціни не перевищують в середньому 200-500 грн на квадратному метрі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

Середня ціна квадратного метра новобудов у Києві виросла до 33 000 грн.

Столиця та найактивніші туристичні центри України — Львів та Одеса утримують вартість квадратного метра житла в новобудовах на максимальних, досягнутих влітку, позиціях. Невеликі коливання в обидві сторони не перевищують в середньому 200-500 грн на квадратному метрі.

За скільки у жовтні реально придбати нерухомість різних класів на первинному ринку великих міст та як відрізняються ціни у межах столиці та в приміських районах повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику ЛУН.Місто.

Київ

Згідно з даними ЛУН, станом на 1 жовтня поточного року, середня ціна квадратного метра нового житла у Києві виросла з 32 500 грн до 33 000 грн.

Найдорожчим районом столиці залишається Печерський. Середня вартість квадратного метра нового житла тут складає 62 600 грн. Найдешевшим є Деснянський район — 23 200 грн за квадрат.Квадратний метр нового житла утримує позиції: ціни у Києві, Львові та Одесі

Джерело: ЛУН.Місто

Приблизно у цю ж ціну найдорожчі (в середньому) квадратні метри в агломерації – 23 000 грн у Вишневому, 22 100 грн у Вишгороді. Найдешевші квадрати передмістя – Білогородка із 15 100 грн та Гостомель — 18 000 грн, а також міста-супутники на лівому березі — Бровари та Бориспіль, які пропонують ті ж самі 18 000 грн. за кв.м.Квадратний метр нового житла утримує позиції: ціни у Києві, Львові та ОдесіДжерело: ЛУН.Місто

Станом на 1 жовтня столичний економ-клас в середньому коштує 22 300 грн за кв. м., комфорт-клас – 27 000 грн за кв. м., бізнес-клас – 49 400 грн за кв. м, преміум-житло – 76 900 грн за кв. м.

Львів

Після невеликого зниження цін у вересні (на початку осені середня ціна за квадрат зменшилась на 300 грн) у Львові ціни виросли на 500 грн за метр – з 19 300 грн грн до 19 800 грн.

Найдорожчі квартири у центрі міста: за метр житла у Галицькому районі просять в середньому 30 900 грн. Найдешевші пропозиції у Шевченківському районі – 22 700 грн за квадрат.Квадратний метр нового житла утримує позиції: ціни у Києві, Львові та ОдесіДжерело: ЛУН.Місто

У Львові ціна за економ-клас в середньому складає 16 000 грн за кв. м., комфорт-клас – 18 600 грн за кв. м., бізнес-клас можна взяти за ціною київського комфорту – 27 000 грн за кв. м, а преміум-клас стане у 33 200 грн за кв. м.

Одеса

В Одесі спостерігається невелике зниження середньої ціни на квадратний метр – з 21 500 грн до 21 300 грн.

Найдешевшим районом "перлини" залишається Малиновський – 18 500 грн за кв. м., найдорожчим Приморський – 30 800 грн за кв. м.Квадратний метр нового житла утримує позиції: ціни у Києві, Львові та ОдесіДжерело: ЛУН.Місто

Квадратний метр в одеських квартирах економ-класу співставний зі Львовом – 16 000 грн, комфорт-клас – 19 200 грн за кв. м., бізнес-клас можна взяти за ціною київського економу – 23 800 грн за кв. м, а преміум-житло вартує 38 600 грн за кв. м.

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