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Рынок недвижимости Харькова: местные особенности и прогнозы на 2022

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Понедельник 11 октября 2021 10:40
Рынок недвижимости Харькова: местные особенности и прогнозы на 2022 Фото: спальный массив Салтовка в Харькове (KharkivNow/facebook.com)
Автор: Леся Панченко

Наибольший спрос на первичном рынке на 2-комнатные квартиры площадью 60-70 кв.м.

За сентябрь жилье на первичном рынке Харькова подорожало в среднем на 4%, а с начала года цены выросли уже на 9,5%. Сейчас стоимость квартир в новостройках составляет 800долл./кв.м, а спрос на 2-комнатные квартиры выше чем на 1-комнатные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Харьковского регионального отделения АСНУ.

Первичный рынок

В структуре предложения более 60% составляют квартиры эконом-класса со средней стоимостью 550долл./кв.м. В отличие от других региональных центров Украины, в Харькове наибольшим спросом пользуються не на 1-комнатные, а 2-комнатные квартиры.

"В последние несколько месяцев наибольший спрос на первичном рынке наблюдается на 2-комнатные квартиры площадью 60-70 кв.м. Зато застройщики строят объекты, которые на 70% состоят из 1-комнатных квартир. Поэтому сейчас в Харькове есть определенный дисбаланс спроса и предложения ", – отметил Андрей Правдин, председатель Харьковского отделения АСНУ.

По его словам, на начальных стадиях строительства до 80% приобретений – инвестиционные, с целью перепродажи квартир на завершающих этапах строительства.

В 2022 году на стоимость жилья в новостройках Харькова повлияют следующие факторы:

  • рост стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ;
  • увеличение зарплат работников, привлеченных к строительству;
  • запрет перепродажи до приобретения права собственности квартир, приобретенных на старте продаж в объектах компании "Жилстрой-1" (этот запрет застройщик ввел 2021)
  • выход на харьковский рынок застройщиков из Киева, Запорожья, Львова и Одессы;
  • уровень актуального спроса в соотношении с предложением;
  • социально-экономическая ситуация в регионе.

"Пока рано прогнозировать цены на новостройки в 2022 году. Однако можно утверждать, что к концу года ценовая политика застройщиков будет взвешенной. Ни одна компания не заинтересована, чтобы резко упали продажи в их объектах. Ведь существенный рост цен, даже мотивированный увеличением себестоимости строительства, ведет к уменьшению покупателей ", – считает Андрей Правдин.

Вторичный рынок

С начала 2021 средние ценовые показатели на вторичном рынке жилья Харькова выросли на 9,5%, а с июня 2020 - на 13%.

Больше всего удорожание наблюдается в сегменте 1-комнатных квартир. В районах, приближенных к центру города, стоимость кв.м выросла на 22%, а в спальных массивах – на 24%. 2-комнатные квартиры в спальных районах подорожали минимум на 21%.

По итогам III квартала 2021 доля продаж квартир стоимостью до 30 тыс. доллю составляет более 26%, а в объектах стоимостью более 100 тыс. долл. – 8,5%.

До конца года не стоит ожидать существенных ценовых изменений. Ведь сейчас, по мнению Андрея Правдина, сформированное оптимальное соотношение предложения и платежеспособного спроса: "На фоне экономических "шатаний", отсутствии макроэкономических прогнозов и едва живой ипотеки дальнейший рост стоимости жилья на вторичном рынке может спровоцировать отток покупателей".

Аренда и влияние локдауна

В сегменте аренды жилья Харькова средняя стоимость квартиры в спальных районах города составляет от 5000 грн до 8000 грн в месяц. Цена за аренду квартир в домах, построенных после 2010 года с ремонтом стартует от 500 долл. в месяц.

С начала года стоимость аренды квартир в зависимости от площади, расположения, технического состояния, выросла в среднем на 5-10%. "Дальнейший рост стоимости аренды квартир выглядит довольно сомнительным, ведь спрос на аренду уже реализован более чем на 80%. А высокие коммунальные тарифы тормозят любые попытки собственников жилья переписать имеющиеся ценники", – подчеркнул специалист.

Вероятный очередной локдаун, вряд ли существенно скажется на рынке жилья Харькова.

Новый этап борьбы с коронавирусом за счет жестких ограничений почти не скажется на спросе и ценах. Граждане адаптировались к пандемическим условиям. Только в сегменте аренды вероятное кратковременное падение спроса в пределах 20%. Однако в первый месяц после завершения локдауна, упущенный спрос будет полностью наверстан.

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