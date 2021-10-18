Реформа містобудування: в НАЗК розповіли про результати антикорупційної експертизи

Законопроект про реформу містобудування (№5655) пройшов антикорупційну експертизу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Проект враховує вимоги антикорупційної стратегії на 2021-2025 рр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олену Шуляк у Facebook.

Водночас на думку експертів НАЗК, законопроект містить низку недоліків, що несуть корупційні ризики й повинні бути виправлені до другого читання. Зокрема, за словами Шуляк, мова про:

Юридичну невизначеність статусу Містобудівної палати, безоплатність роботи у Містобудівній палаті та відсутність ефективних механізмів відповідальності.

Дискреційні повноваження посадових осіб при розгляді питання щодо призначення позапланової перевірки.

Невизначеність процедури та термінів реалізації рішень про демонтаж (знесення) об’єктів самочинного будівництва.

Підвищення ролі містобудівних умов та обмежень з одночасним зниженням контролю за дотриманням вимог законодавства при їхньому наданні.

Очікується, що недоліки виправлять при розгляді законопроекту до другого читання на профільному комітеті.

В інших статтях законопроекту, як зазначає Шуляк, корупційні ризики відсутні. Мова про:

Обов’язкове та постійне проведення моніторингу забудови органами місцевого самоврядування.

Державну реєстрацію права на виконання підготовчих та будівельних робіт з використанням автоматичних можливостей єдиної електронної системи у сфері будівництва, залучення нотаріусів та державних реєстраторів.

Участь при введенні в експлуатацію об’єктів будівництва незалежних юридичних осіб, що працюють у сфері містобудівного контролю.

Зміни вимог при проведенні експертизи проєктної документації на об’єкт будівництва.

Підходи до визначення самочинного будівництва.

Застосування страхових механізмів для зменшення ризиків при будівництві.

Використання запропонованої моделі щодо відповідальності при порушенні містобудівного законодавства.

Врегулювання питання з замовником щодо майнових авторських прав на проєктну документацію.

Механізм позбавлення сертифікатів відповідальних виконавців робіт у сфері архітектури.

Нагадаємо, в Україні стартувала реформа містобудування, в основі якої лежать законопроекти №№5655, 5656, 5877 про механізми зміни роботи на будівельному ринку, щоб зробити його максимально ефективним і без корупції. Цей проект закону парламент планує розглядати в другому читанні вже у листопаді-грудні 2021-го року.