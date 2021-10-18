Реформа градостроительства: в НАПК рассказали о результатах антикоррупционной экспертизы

Законопроект о реформе градостроительства (№5655) прошел антикоррупционную экспертизу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Проект учитывает требования антикоррупционной стратегии на 2021-2025 гг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Елену Шуляк в Facebook.

В то же время по мнению экспертов НАПК, законопроект содержит ряд недостатков, которые несут коррупционные риски и должны быть исправлены ко второму чтению. В частности, по словам Шуляк, речь о:

Юридической неопределенности статуса градостроительной палаты, безвозмездности работы в градостроительной палате и отсутствии эффективных механизмов ответственности.

Дискреционных полномочиях должностных лиц при рассмотрении вопроса о назначении внеплановой проверки.

Неопределенности процедуры и сроков реализации решений о демонтаже (сносе) объектов самовольного строительства.

Повышении роли градостроительных условий и ограничений с одновременным снижением контроля за соблюдением требований законодательства при их предоставлении.

Ожидается, что недостатки исправят при рассмотрении законопроекта ко второму чтению в профильном комитете.

В других статьях законопроекта, как отмечает Шуляк, коррупционные риски отсутствуют. Речь об:

Обязательном и постоянном проведении мониторинга застройки органами местного самоуправления.

Государственной регистрации права на выполнение подготовительных и строительных работ с использованием автоматических возможностей единой электронной системы в сфере строительства, привлечения нотариусов и государственных регистраторов.

Участии при вводе в эксплуатацию объектов строительства независимых юридических лиц, работающих в сфере градостроительного контроля.

Изменении требований при проведении экспертизы проектной документации на объект строительства.

Подходы к определению самовольного строительства.

Применении страховых механизмов для уменьшения рисков при строительстве.

Использовании предложенной модели относительно ответственности при нарушении градостроительного законодательства.

Урегулирования вопроса с заказчиком относительно имущественных авторских прав на проектную документацию.

Механизмах лишения сертификатов ответственных исполнителей работ в сфере архитектуры.

Напомним, в Украине стартовала реформа градостроительства, в основе которой лежат законопроекты №№5655, 5656, 5877 о механизмах смены работы на строительном рынке, чтобы сделать его максимально эффективным и без коррупции. Этот проект закона парламент планирует рассмотреть во втором чтении уже в ноябре-декабре 2021-го года.