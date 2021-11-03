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За програмою "Доступна іпотека 7%" підписано 1000-й кредитний договір: умови участі спростили

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Середа 03 листопада 2021 17:26
За програмою "Доступна іпотека 7%" підписано 1000-й кредитний договір: умови участі спростили Фото: ФРП вже співпрацює з 19-ма банками – як державними, так і комерційними (freepik.com)
Автор: Леся Панченко

Кількість звичайних іпотечних кредитів у поточному році збільшилась майже втричі.

У рамках державної програми "Доступна іпотека 7%" станом на сьогодні підписано 1000 кредитних договорів на загальну суму 864,36 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на Міністерство фінансів України.

Які переваги програми

Програма реалізується Фондом розвитку підприємництва (ФРП) та передбачає вирішення трьох глобальних питань:

  • розширення можливості для українців придбати житло на прийнятних умовах;
  • збільшення обсягів будівництва нового житла;
  • надання позитивного поштовху для розвитку економіки держави.

Голова Ради ФРП Юрій Драганчук повідомив, що кількість звичайних іпотечних кредитів у поточному році збільшилась майже втричі у порівнянні з минулими роками. Це говорить про відновлення іпотечного ринку, що перебував у "замороженому" стані після кризи 2008 року.

21 жовтня Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 1106, розроблену Мінфіном. Це зроблено для більшого залучення учасників до програм "Доступна іпотека 7%" і "Доступні кредити 5-7-9".

Що змінилося в умовах кредитування

Наразі, скасовано обмеження віку нерухомого майна (рік спорудження будинку) та збільшено ліміт можливого перевищення площі предмета іпотеки з 20% до 40% від нормативної площі, яка сплачується позичальником самостійно.

Також Уряд збільшив на 2 процентних пункти розмір компенсації відсотків за іпотечними кредитами для купівлі житлової нерухомості на первинному ринку. За прогнозами держорганів це має стимулювати будівництво нового житла.

У рамках програми "Доступна іпотека 7%" ФРП вже співпрацює з 19-ма банками – як державними, так і комерційними, зокрема з іноземним капіталом. У фонді запевняють, що програма вигідна, як для позичальників, так і для банків.

Загалом до банків надійшло 1423 заявки на загальну суму 1240,29 млн грн. Щотижневий розвиток програми – від 4%.

Як взяти участь у програмі

Для участі у Програмі позичальник має подати заявку у будь-який з уповноважених банків. Детальна інформація розміщена на сторінці Фонду. У разі позитивного рішення позичальник сплачує проценти за компенсаційною процентною ставкою. Різницю між комерційною і компенсаційною ставкою сплачує держава.

Наразі, максимальна сума іпотечного кредиту становить 2 мільони гривень, а термін погашення кредитних зобов’язань — 20 років. Перший внесок від позичальника передбачає 15% вартості предмета іпотеки.

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