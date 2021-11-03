ru ua
Ср, 03 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

По программе "Доступная ипотека 7%" подписан 1000-й кредитный договор: условия участия упростили

Новина українською →
Среда 03 ноября 2021 17:26
По программе "Доступная ипотека 7%" подписан 1000-й кредитный договор: условия участия упростили Фото: ФРП уже сотрудничает с 19 банками – как государственными, так и коммерческими (freepik.com)
Автор: Леся Панченко

Количество обычных ипотечных кредитов в текущем году увеличилось почти втрое.

В рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на сегодняшний день подписано 1000 кредитных договоров на общую сумму 864,36 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Какие преимущества программы

Программа реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП) и предусматривает решение трех глобальных вопросов:

  • расширение возможностей для украинцев приобрести жилье на приемлемых условиях;
  • увеличение объемов строительства нового жилья;
  • оказание положительного толчка для развития экономики государства.

Председатель Совета ФРП Юрий Драганчук сообщил, что количество обычных ипотечных кредитов в текущем году увеличилось почти в три раза по сравнению с прошлыми годами. Это говорит о восстановлении ипотечного рынка, находившегося в "замороженном" состоянии после кризиса 2008 года.

21 октября Кабинет Министров Украины принял постановление №1106, разработанное Минфином. Это сделано для большего привлечения участников к программам "Доступная ипотека 7%" и "Доступные кредиты 5-7-9".

Что изменилось в условиях кредитования

Отменены ограничения возраста недвижимого имущества (год сооружения дома) и увеличен лимит возможного превышения площади предмета ипотеки с 20% до 40% от нормативной площади, которая уплачивается заемщиком самостоятельно.

Также Правительство увеличило на 2 процентных пункта размер компенсации процентов по ипотечным кредитам для покупки жилой недвижимости на первичном рынке. По прогнозам госорганов, это должно стимулировать строительство нового жилья.

В рамках программы "Доступная ипотека 7%" ФРП уже сотрудничает с 19 банками – как государственными, так и коммерческими, в том числе с иностранным капиталом. В фонде уверяют, что программа выгодна как для заемщиков, так и для банков.

Всего в банки поступило 1423 заявки на общую сумму 1240,29 млн грн. Еженедельное развитие программы – от 4%.

Как принять участие в программе

Для участия в Программе заемщик должен подать заявку в любой из уполномоченных банков. Подробная информация размещена на странице Фонда. В случае положительного решения заемщик платит проценты по компенсационной процентной ставке. Разницу между коммерческой и компенсационной ставкой уплачивает государство.

В настоящее время максимальная сумма ипотечного кредита составляет 2 миллиона гривен, а срок погашения кредитных обязательств — 20 лет. Первый взнос от заемщика подразумевает 15% стоимости предмета ипотеки.

Ранее мы рассказывали, что в Печерском районе столицы цены растут, в Деснянском – снижаются.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жилье
Мнения
Богдан Ваколюк
Стоит ли вкладываться в жилые комплексы в пригороде: инструкция для инвестора
Богдан Ваколюк
соучредитель Гостомель Residence
Владимир Копоть
ТОП-7 реестров, которые помогут определить риски новостройки и надежность застройщика
Владимир Копоть
юрист, соучредитель и руководитель сервиса Monitor.Estate
Денис Ванаш
Коттеджное строительство в пост-Covid: как изменились приоритеты
Денис Ванаш
CEO компании Lukas Development
Назар Бенч
Устойчивое развитие городов: как это работает и зачем нужно Киеву
Назар Бенч
владелец инвестиционно-строительной компании "Феникс Групп"
Все мнения