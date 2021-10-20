Приміщення під стріт-рітейл: очікування нового локдауну стримує ціни

У третьому кварталі 2021 року ціни продажу та оренди комерційних приміщень під стріт-рітейл у найбільших містах країни: Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі практично не змінилися. Очікування нового локдауну гальмує розвиток сегменту.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на Асоціацію фахівців з нерухомості України.

Найбільш затребуваними були об’єкти площею 70-150 кв.м під продовольчі магазини, кав'ярні, салони краси, аптеки, відділення банків у велелюдних локаціях. Але навіть там ціни зросли лише на 2-3% в середньому.

У найбільших містах спостерігається тенденція до скорочення відділень комерційних банків, що може вплинути не лише на кількість приміщень, виставлених на продаж чи в оренду, а і на вартість таких об’єктів. Проте, до кінця року ціни продажу та орендні ставки залишатимуться стабільними.

"Очікування нового локдауну всіляко гальмує розвиток сегменту комерційних приміщень під стріт-рітейл. Тому вірогідність зростання цін продажу та орендних ставок є малоймовірною", — підсумував президент АФНУ Юрій Піта.

При цьому у Запоріжжі, на відміну від міст-мільйонників, зросла кількість придбань об’єктів вартістю 100-150 тис. доларів.

"Кілька років тому в сегменті комерційних приміщень більшість угод стосувалися об’єктів вартістю 60-80 тис. доларів. Зараз потенційні покупці вже готові інвестувати суми вдвічі більші. Проте власники не поспішають продавати свої об’єкти, що здаються в оренду і приносять постійний прибуток", — розповів голова Запорізького відділення АФНУ Дмитро Бейда.

Експерт зазначив, що найбільший попит спостерігається на об’єкти з окупністю 13-14 років. При цьому 3-5 років тому окупність комерційних площ була на рівні 7-10 років.

"Попит на нежитлову нерухомість під стріт-рітейл досить високий. Проте пропозиція стала значно меншою через завищені цінові очікування власників комерційних приміщень. Зараз вартість оренди на 15-25% нижча, ніж була торік", — наголосив експерт.

Раніше ми розглядали питання, чи варто вкладати гроші в нежитлові приміщення.