Оболонський район Києва: парки, набережні та новобудови

Оболонський район вважається одним із найкомфортніших для життя в Києві. Вигідне місце розташування біля води, набережна та різноманітність зелених зон роблять його гарним осередком для тих, хто цінить спокій, але й бажає не відходити далеко від бурхливого центру.

Що являє собою Оболонський район столиці, які визначні будівлі, об'єкти інфраструктури та сучасні житлові комплекси у ньому розташовані – у матеріалі РБК-Україна REALTY.

Передісторія Оболоні

Як адміністративно-територіальна одиниця район виник у 1975 році й називався Мінським. У цей момент до його складу входили Оболонь, Пріорка, Куренівка, Мінський та Вишгородський масиви. У 2001 році рішенням Київської міської ради район перейменували на Оболонський, а також до складу включили територію Пущі-Водиці.

Назва району походить від слова "болонь" або "болонія". За часів Київської Русі це означало — берег, що заливається водою, заливний луг.

Площа сучасного Оболонського району становить 11 тисяч гектарів — це 17% території Києва, житловий фонд налічує понад 1000 будинків, а сумарна площа зелених зон — понад 2600 га. Тут функціонують десятки великих промислових підприємств, включно з однойменним пивзаводом, 7 науково-дослідних інститутів, а також сотні невеликих компаній. Зараз тут проживають понад 320 тисяч осіб (близько 11% населення Києва).

Перевага району у близькому розташуванні Дніпра — місцеві жителі полюбляють відпочивати на Оболонській набережній, зокрема в парку "Наталка", який був повністю відреставрований у 2019 році. Влітку тут можна покататися на велосипеді, орендувати САП-борд або катамаран. Крім цього на Оболоні з'являється велика кількість інших визначних пам'яток, таких як нові парки та сквери, сад каміння, алея муз, альтанка з ефектом луни, скульптури, фонтани та багато іншого. Фото: Оболонська набережна та пляж (РБК-Украина)

Оболонь

На Оболоні є все необхідне для комфортного життя, шопінгу та цікавого дозвілля — від сучасних торгово-розважальних центрів з кінотеатрами, закладами громадського харчування — до упорядкованих скверів та набережної. Між станціями метро "Оболонь" та "Мінська" побудовано великий ТРЦ Dream (колишній Dream Town) та новий Obolon Smart Plaza.

Розвинена спортивна інфраструктура – ще одна перевага Оболоні. Тут знаходиться школа вітрильного спорту та яхт-клуб, пункти прокату плавзасобів та найбільший у Києві гольф-центр, три стадіони та великі мережеві спортклуби. У багатьох дворах є волейбольні та баскетбольні майданчики, футбольні поля.

Найбільша кількість сучасних комфортабельних житлових будинків зводиться вздовж проспекту Героїв Сталінграда, на незабудованій за радянських часів набережній Дніпра. Тут з'явився новий мікрорайон, який отримав назву “Оболонські липки”. В ньому є окремі котеджі та таунхауси, гольф-клуб, причали для яхт та багато іншого. Фото: ЖК Oasis (lun.ua)

Саме тут біля набережної розташовано ЖК Oasis (Bud Development) — квартири коштують від 54 000 грн/кв.м, поруч зі станцією метро Оболонь ЖК ObolonSky (МЖК “Оболонь”) — від 41 000 грн/кв.м, ЖК Obolon Residences (Dragon Capital) — від 70 000 грн/кв.м.

Пріорка

Попри появу новобудов, мікрорайону Пріорка вдалося зберегти спокій та затишок квітучої київської околиці. Жителі району з трепетом ставляться до своїх визначних пам'яток і готові відвойовувати зелені сквери та парки, зокрема Гірку Крістера.

Місцевість розташовується одразу у двох районах — Оболонському та Подільському.

Пріорка досить безпечний район. Тож прогулюючись пізно ввечері, тут можна зустріти багато молодих мам, дітей та молоді. Фото: ЖК Бережанський (lun.ua)

Головна проблема району – відсутність метро та, як наслідок, затори. Інфраструктура Пріорки досить розвинена — тут вдосталь різноманітних магазинів, салонів, є спортивні зали. Відсутність торговельних центрів не дуже засмучує мешканців мікрорайону, адже за 15 хвилин можна дістатися ТРЦ Караван або Dream.

На Пріорці побудовано ЖК Бережанський (Галжитлобуд) та поруч на тій самій ділянці будується новий ЖК Maverick (Концепт Груп) — квартира стартує від 27000 грн/кв.м в обидвох проектах, ЖК Navigator 2 (ДБК-Житлобуд) — від 25200 грн/кв.м, ЖК Polaris (Perfect Group) — від 26600 грн/кв.м.

Мінський масив

Зручний доступ до центру міста роблять Мінський масив одним із найкомфортніших спальних районів, віддалених від метро. Тут є вся необхідна інфраструктура, а поряд знаходяться парки, озера та ліс. На масиві збудували дитячі садки та школи, озеленили двори. З роками на Мінському з'явились і нові житлові комплекси, які зробили район ще більш привабливим для життя та інвестицій.

Попри відсутність метро, у районі добре розвинене транспортне сполучення. З площі Шевченка можна без пересадок доїхати на Майдан Незалежності та Контрактову площу. У бік метро "Мінська" та "Оболонь" ходить одразу кілька маршрутів, сама поїздка без заторів займає не більше 10 хвилин. Зручно добиратися і за місто: за межами району проходить Велика кільцева дорога, а трамваєм №12 можна поїхати в Пущу-Водицю.

Фото: трамвай № 12 (Pinterest)

На Міському масиві розташовано ЖК Міністерський (Енергополь-Україна) — квартира в цій багатоповерхівці коштує від 31 000 грн/кв.м та ЖК Яскравий ("Інтергал-Буд") — з ціною від 40 000 грн/кв.м.

Вишгородський масив

Масив з'явився після перепланування та знесення малоповерхової забудови Пріорки між Пріорською вулицею та площею Тараса Шевченка. Площа масиву – близько 112 га. Населення становить понад 35 тис. осіб (станом на 2012 рік). Ця територія, як і вся оболонська місцина, зелена та тиха. Тут є все необхідне для життя: магазини, аптеки, школи та дитсадки у кроковій доступності. Щодо забудови Вишгородського масиву — відносно нових будівель задосить, зокрема ЖК “Вишиванка” (УкрБуд) — квартира вартує від 33 000 грн/кв.м.

Пуща-Водиця

Пуща-Водиця – мікрорайон, якого практично не торкнулася урбанізація. Раніше у невеликих заміських будинках відпочивала київська аристократія, а з появою санаторіїв у Пущу почали приїжджати на лікування та оздоровлення. У 2001 році селище міського типу увійшло до складу Оболонського району, але зберегло за собою репутацію одного з найпопулярніших місць відпочинку киян. До мікрорайону можна дістатися трамваєм, що їде історичним маршрутом №12. Він прямує через ліс кілька кілометрів та закінчується парком "Пуща-Водиця". Тут є спортивні та дитячі майданчики, збереглися радянські скульптури. Пройшовши дерев'яним мостом через озеро Горащіха, можна заглибитися у ліс.

У Пущі-Водиці слабо розвинена інфраструктура, тож за покупками, послугами та розвагами місцеві жителі їздять на сусідню Оболонь чи до центру міста. Мікрорайон зв’язаний із Києвом трьома автобусними маршрутами та трамвайною лінією.

Фото: ЖК PUSHA HOUSE (lun.ua)

В Пущі є сучасні житлові комплекси, зокрема ЖК Апарт-комплекс (“Київміськбуд”) — від 24000 грн/кв.м, ЖК PUSHA HOUSE (KyivBudDevelopment) — від 37000 грн/кв.м, ЖК Курортний (Мікромегас) — від 21000 грн/кв.м.

Отже, Оболонський район чудове тихе місце неподалік від бурхливого життя центральної частини міста. Зелені зони, численні водоймища, гарно развинена транспортна інфраструктура роблять Оболонський район місцем, привабливим для життя та покупки нерухомості, як з метою власного користування, так і з інвестиційними намірами та для подальшої здачі в оренду.

Раніше ми розповідали про особливості життя в Подольському районі.