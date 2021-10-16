Відсутність ділянок та нові податки: найближче майбутнє ринку нерухомості

Які основні проблеми розвитку будівельного ринку та чого очікувати інвесторам у нерухомість у зв’язку з новими законодавчими ініціативами влади – обговорили експерти ринку нерухомості, будівництва та інвестицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію з форуму "Інвестиції у нерухомість: тренди та проблеми 2021".

Розвиток міста та агломерації

В Києві відсутні вільні та готові до житлової забудови земельні ділянки. Вирішенням цієї проблеми може стати забудова промислових зон. Для цього потрібна ефективна співпраця над стратегічним розвитком міста між керівництвом столиці та забудовниками. До цього закликав Президент КБУ, екс-замміністра Мінрегіонбуду Лев Парцхаладзе. Він зазначив, що "щільність міст буде зростати, але наше завдання зробити їх комфортними та зручними. Не можна просто забудувати все житлом. Має бути місце інфраструктурі, бізнес-кластерам, громадськім просторам тощо".

Президент КБУ також підкреслив, що Київ вже не є лідером по обсягам введеного в експлуатацію житла. Зараз його випереджають Київська область та Львівська область.

Прогноз про те, що в найближчі роки буде активно розвиватися столична агломерація підтверджує також радник Київського міського Голови з питань фінансів та інвестицій Сергій Круглик.

Більшість локальних забудовників продавала житло через фізичних осіб (фото: lun.ua)

Наслідки законодавчого регулювання

Гравці будівельного ринку також відмітили, що держава впроваджує низку законів, які направлені на тотальний контроль над доходами та вживає всіх можливих заходів для оподаткування таких прибутків. Зокрема, мова про закон № 5600, в якому після першого читання було вилучено норму про ПДВ з продажу житла, але поки що залишився пункт про ПДФО у розмірі 18% з кожного третього продажу (за винятком витрат). Це значно обмежує прогнозований прибуток інвесторів у нерухомість, що може негативно вплинути на весь ринок. Зокрема – на перспективи добудови частини об’єктів. Особливо у Київській області, де такою схемою продажів користувалися більшість локальних забудовників. Наразі там діє біля 30 схем по продажу нерухомості в процесі будівництва.

"Звісно, забудовники області перейдуть на схеми, які використовують у столиці. Але найкраще було би всім перейти на єдину прозору схему, яка не збільшує вартість нерухомості за рахунок додаткових витрат. Інвестиції цікаві саме тоді, коли вони не обкладаються додатковими податками", – зазначив Владислав Кононов, директор AVM development. Якщо ця норма в законі залишиться – частина інвесторів понесе гроші в інші сфери, де можлива доходність в 20-24%, додав він.

Щодо нового законопроекту про гарантії прав інвесторів при купівлі житла на первинному ринку, його мета – захистити інвесторів від недобросовісних забудовників. Але з іншого боку такий закон створює перешкоди у роботі девелоперських компаній. Влад Кононов зауважив, що в тій редакції законопроекту, в якому він на сьогоднішній день існує, його повноцінна реалізація неможлива. Хоча представники девелоперських компаній в цілому підтримують ідею такого законопроекту.

Раніше ми пояснювали, за якими правилами тепер працюватимуть забудовники.