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Нові будівельні стандарти. За якими правилами тепер працюватимуть забудовники

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Середа 13 жовтня 2021 13:49
Нові будівельні стандарти. За якими правилами тепер працюватимуть забудовники
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство розвитку громад і територій України розробило першу редакцію нових будівельних стандартів. Вони включають інклюзії, енергоефективність, впровадження параметричних вимог, планування та забудову територій.

Зокрема, були розроблені 134 національних будівельних стандарти, а до кінця року планується завершити понад 20 проектів нових ДБН, повідомила заступник міністра розвитку громад і територій Наталія Козловська.

"Технічне нормування в будівництві є важливою складовою реформи містобудування. Йдеться про комплексне оновлення будівельних норм і необхідних стандартів, які є взаємопов'язаними документами. Основними напрямками оновлення є Інклюзія, енергоефективність, впровадження параметричних вимог, а також планування і забудова територій", - розповіли в міністерстві.

Скільки буде нових стандартів

Всього до кінця року планується збільшити кількість нових ДБН до 40.

Також цього року планується розпочати роботу з розробки ще 134 національних стандартів. Всього у 2021-2022 рр. Мінрегіоном передбачається розробити 268 стандартів, з яких:

  • 21 стандарт, спрямований на забезпечення впровадження ВІМ-технологій;
  • 160 гармонізованих європейських "підрегламентних" (Регламент ЄС № 305) стандартів будівельної продукції;
  • 26 стандартів з енергоефективності;
  • 16 стандартів-установок з контролю якості в будівництві;
  • 45 інших стандартів, що розкривають положення державних будівельних норм.

У міністерстві зазначають, що розробка нових стандартів лежить у площині гармонізації з європейськими стандартами.

Мета нових змін - впровадження європейського регулювання (Регламент ЄС № 305) та укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods, угода АСАА, "промисловий безвіз").

Це нормативне впровадження має відкрити доступ промислової продукції на ринки України та країн ЄС.

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Міністерство розвитку громад та територій
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