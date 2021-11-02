У жовтні у квартири вторинного ринку вклали на 6% менше: що та де обирали покупці

Найпопулярніші райони: Шевченківський, Дарницький, Солом'янський.

У жовтні 2021 року обсяг інвестицій у нерухомість Києва становив 37 млн. 600 тис. дол. США. Це на 6% менше, ніж у вересні. 8% усіх угод припало на приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на інформацію АН "Благовіст".

Квартири вартістю до 50 тис. дол. у жовтні зайняли 13% від загальної кількості придбань. В основному це 1-2-кімнатні квартири, переважно у Дніпровському та Дарницькому районах столиці.

– Найдоступнішою квартирою, купленою у жовтні, стала 1-кімнатна на Харківському шосе (Дарницький р-н), площею 30 кв.м за 33 600 дол.

– За 44 000 дол. купили 2-кімнатну квартиру площею 45 кв. м на вул. М. Донця (Солом'янський р-н).

- 50 000 дол. заплатили за 2-кімнатну квартиру площею 47 кв.м на вул. Потапова (Святошинський р-н).

Житло вартістю від 50 до 100 тис. дол. становило 39% операцій. Угоди у старому житловому фонді та у новобудовах розподілилися 50/50%. Тут переважають 2-3-кімнатні квартири у Дарницькому та Солом'янському районах Києва.

- За 51 000 дол. купили 2-кімнатну квартиру у передмісті: 51 кв. м на вул. Соборній (с. Софіївська Борщагівка).

- За 60 000 дол було придбано приватний будинок площею 270 кв. м у селі Козаровичі (Вишгородський район).

- за 100 000 дол. на бул. Лесі Українки (Печерський р-н) купили 2-кімнатну квартиру площею 58 кв. м.

У ціновому діапазоні від 100 до 250 тис. дол. уклали 41% угод. Це переважно 2-3-кімнатні квартири у Шевченківському, Голосіївському та Печерському районах Києва. 80% попиту припало на квартири у нових будинках.

- Будинок площею 125 кв.м у с. Нові Петрівці (Вишгородський р-н) купили за 112 000 дол.

- На вул. Урлівській (Дарницький р-н) купили 2-кімнатну квартиру площею 72 кв.м за 103 000 дол.

- На Дніпровській набережній (Дніпровський р-н) придбали 3-кімнатну квартиру площею 83 кв.м за 150 000 дол.

- На вул. Героїв Сталінграда (Оболонський р-н) 3-кімнатну квартиру площею 103 кв.м продано за 250 000 дол.

У категорії нерухомості вартістю від 250 тис. дол. у жовтні купили 7% об'єктів.

- На вул. Діловий (Голосіївський р-н) нежитлове приміщення площею 120 кв.м за 470 000 дол.

- Квартиру площею 91 кв.м у новому будинку на вул. Джона Маккейна (Печерський р-н) купили за 260 000 дол.

- Найдорожчий об'єкт, проданий у жовтні – квартира площею 147 кв.м на Оболонській набережній (Оболонський р-н) коштувала покупцю 610 000 дол.

"На ринку купівлі-продажу нерухомості активність покупців перемістилася у цінові сегменти 50-100 та 100-250 тис. дол., які у жовтні "перехопили" частину угод з бюджетного сегменту. Найбільший попит – на квартири в нових будинках", – уточнила Олена Біберова, Генеральний директор АН "Благовіст".

Раніше ми розповідали, що ціни на первинне житло у Києві стабілізувалися, а передмісті продовжують зростати.