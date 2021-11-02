В октябре в квартиры вторичного рынка вложили на 6% меньше: что и где выбирали покупатели

Фото: больше всего сделок в диапазоне 100-250 тыс. долл. (Виталий Носач, РБК-Украина)

Самые популярные районы: Шевченковский, Дарницкий, Соломенский.

В октябре 2021 года объем инвестиций в недвижимость Киева составил 37 млн. 600 тыс. долл. США. Это на 6% меньше, чем в сентябре. 8% от всех сделок пришлось на частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на информацию АН "Благовест".

Квартиры, стоимостью до 50 тыс. долл. в октябре заняли 13% от общего количества приобретений. В основном это 1-2-комнатные квартиры, преимущественно в Днепровском и Дарницком районах столицы.

- Самой доступной квартирой, купленной в октябре, стала 1-комнатная на Харьковском шоссе (Дарницкий р-н), площадью 30 кв.м за 33 600 долл.

- За 44 000 долл. купили 2-комнатную квартиру площадью 45 кв. м на ул. М. Донца (Соломенский р-н).

- 50 000 долл. заплатили за 2-комнатную квартиру площадью 47 кв.м на ул. Потапова (Святошинский р-н).

Жилье стоимостью от 50 до 100 тыс. долл. составило 39% операций. Сделки в старом жилом фонде и в новостройках распределились 50/50%. Здесь преобладают 2-3-комнатные квартиры в Дарницком и Соломенском районах Киева.

- За 51 000 долл. купили 2-комнатную квартиру в пригороде: 51 кв. м на ул. Соборной (с. Софиевская Борщаговка).

- За 60 000 долл был приобретен частный дом площадью 270 кв. м в селе Козаровичи (Вышгородский район).

- За 100 000 долл. на бул. Леси Украинки (Печерский р-н) купили 2-комнатную квартиру площадью 58 кв. м.

В ценовом диапазоне от 100 до 250 тыс. долл. заключили 41% сделок. Это в основном 2-3-комнатные квартиры в Шевченковском, Голосеевском и Печерском районах Киева. 80% спроса пришлось на квартиры в новых домах.

- Дом площадью 125 кв.м в с. Новые Петровцы (Вышгородский район) купили за 112 000 долл.

- На ул. Урловской (Дарницкий р-н) купили 2-комнатную квартиру площадью 72 кв.м за 103 000 долл.

- На Днепровской набережной (Днепровский р-н) приобрели 3-комнатную квартиру площадью 83 кв.м за 150 000 долл.

- На ул. Героев Сталинграда (Оболонский р-н) 3-комнатная квартира площадью 103 кв.м продана за 250 000 долл.

В категории недвижимости стоимостью от 250 тыс. долл. в октябре купили 7% объектов.

- На ул. Деловой (Голосеевский р-н) ­ нежилое помещение плошадью 120 кв.м за 470 000 долл.

- Квартиру площадью 91 кв.м в новом доме на ул. Джона Маккейна (Печерский р-н) купили за 260 000 долл.

- Самый дорогой объект, проданный в октябре –­ квартира площадью 147 кв.м на Оболонской набережной (Оболонский р-н) обошлась покупателю в 610 000 долл.

"На рынке купли-продажи недвижимости интерес покупателей переместился в ценовые сегменты 50-100 и 100-250 тыс. долл., которые в октябре "перехватили" часть сделок из бюджетного сегмента. Наибольший спрос – на квартиры в новых домах", – уточнила Елена Биберова, Генеральный директор АН "Благовест".

Ранее мы рассказывали, что цены на первичное жилье в Киеве стабилизировались, а пригороде продолжают расти.