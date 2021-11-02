ru ua
Вт, 02 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В октябре в квартиры вторичного рынка вложили на 6% меньше: что и где выбирали покупатели

Новина українською →
Вторник 02 ноября 2021 13:38
В октябре в квартиры вторичного рынка вложили на 6% меньше: что и где выбирали покупатели Фото: больше всего сделок в диапазоне 100-250 тыс. долл. (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

Самые популярные районы: Шевченковский, Дарницкий, Соломенский.

В октябре 2021 года объем инвестиций в недвижимость Киева составил 37 млн. 600 тыс. долл. США. Это на 6% меньше, чем в сентябре. 8% от всех сделок пришлось на частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на информацию АН "Благовест".

Квартиры, стоимостью до 50 тыс. долл. в октябре заняли 13% от общего количества приобретений. В основном это 1-2-комнатные квартиры, преимущественно в Днепровском и Дарницком районах столицы.

- Самой доступной квартирой, купленной в октябре, стала 1-комнатная на Харьковском шоссе (Дарницкий р-н), площадью 30 кв.м за 33 600 долл.

- За 44 000 долл. купили 2-комнатную квартиру площадью 45 кв. м на ул. М. Донца (Соломенский р-н).

- 50 000 долл. заплатили за 2-комнатную квартиру площадью 47 кв.м на ул. Потапова (Святошинский р-н).

Жилье стоимостью от 50 до 100 тыс. долл. составило 39% операций. Сделки в старом жилом фонде и в новостройках распределились 50/50%. Здесь преобладают 2-3-комнатные квартиры в Дарницком и Соломенском районах Киева.

- За 51 000 долл. купили 2-комнатную квартиру в пригороде: 51 кв. м на ул. Соборной (с. Софиевская Борщаговка).

- За 60 000 долл был приобретен частный дом площадью 270 кв. м в селе Козаровичи (Вышгородский район).

- За 100 000 долл. на бул. Леси Украинки (Печерский р-н) купили 2-комнатную квартиру площадью 58 кв. м.

В ценовом диапазоне от 100 до 250 тыс. долл. заключили 41% сделок. Это в основном 2-3-комнатные квартиры в Шевченковском, Голосеевском и Печерском районах Киева. 80% спроса пришлось на квартиры в новых домах.

- Дом площадью 125 кв.м в с. Новые Петровцы (Вышгородский район) купили за 112 000 долл.

- На ул. Урловской (Дарницкий р-н) купили 2-комнатную квартиру площадью 72 кв.м за 103 000 долл.

- На Днепровской набережной (Днепровский р-н) приобрели 3-комнатную квартиру площадью 83 кв.м за 150 000 долл.

- На ул. Героев Сталинграда (Оболонский р-н) 3-комнатная квартира площадью 103 кв.м продана за 250 000 долл.

В категории недвижимости стоимостью от 250 тыс. долл. в октябре купили 7% объектов.

- На ул. Деловой (Голосеевский р-н) ­ нежилое помещение плошадью 120 кв.м за 470 000 долл.

- Квартиру площадью 91 кв.м в новом доме на ул. Джона Маккейна (Печерский р-н) купили за 260 000 долл.

- Самый дорогой объект, проданный в октябре –­ квартира площадью 147 кв.м на Оболонской набережной (Оболонский р-н) обошлась покупателю в 610 000 долл.

"На рынке купли-продажи недвижимости интерес покупателей переместился в ценовые сегменты 50-100 и 100-250 тыс. долл., которые в октябре "перехватили" часть сделок из бюджетного сегмента. Наибольший спрос – на квартиры в новых домах", – уточнила Елена Биберова, Генеральный директор АН "Благовест".

Ранее мы рассказывали, что цены на первичное жилье в Киеве стабилизировались, а пригороде продолжают расти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Жилье
Мнения
Богдан Ваколюк
Стоит ли вкладываться в жилые комплексы в пригороде: инструкция для инвестора
Богдан Ваколюк
соучредитель Гостомель Residence
Владимир Копоть
ТОП-7 реестров, которые помогут определить риски новостройки и надежность застройщика
Владимир Копоть
юрист, соучредитель и руководитель сервиса Monitor.Estate
Денис Ванаш
Коттеджное строительство в пост-Covid: как изменились приоритеты
Денис Ванаш
CEO компании Lukas Development
Назар Бенч
Устойчивое развитие городов: как это работает и зачем нужно Киеву
Назар Бенч
владелец инвестиционно-строительной компании "Феникс Групп"
Все мнения