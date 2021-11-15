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Новий екоквартал в Амстердамі: зелень, вода і вулиці без автомобілів

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Понеділок 15 листопада 2021 16:20
Новий екоквартал в Амстердамі: зелень, вода і вулиці без автомобілів Фото: екологічність району досягатиметься через інтеграцію великої кількості зелені та води, а також вулиць і каналів без автомобілів (ArchDaily)
Автор: Ріана Абдулаєва

Новий квартал розв'язує проблему ущільнення привокзальних районів у центральній частині Амстердама.

Нідерландський квартал Hoofddorp's Station Quarter, що розміщений навколо залізничної станції, незабаром перетвориться на сучасний екологічно чистий та доступний міський район.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на ArchDaily.Новий екоквартал в Амстердамі: зелень, вода і вулиці без автомобілівФото: проєкт кварталу Hoofddorp's Station Quarter (ArchDaily)

Генеральний план передбачає 8500 одиниць житла та відремонтовані залізничні, автобусні станції та метро. Це допоможе вирішити питання дефіциту житла та забезпечить доступ до громадського транспорту без шкоди для якості життя.

За розробку локації взялися проєктне бюро MVRDV і Hyde Park BV.

Дизайн виконаний у жорсткый сітчастый структуры, типової для голландської низовини Харлеммермер. Екологічність району досягатиметься через інтеграцію великої кількості зелені та води, а також каналів та вулиць без автомобілів.Новий екоквартал в Амстердамі: зелень, вода і вулиці без автомобілів

Фото: рендер кварталу Hoofddorp's Station Quarter (ArchDaily)

Архітектори розробили план із різноманітними просторими міськими кварталами з внутрішніми дворами, насадженнями та водними об’єктами. Крім того, у квартирах буде вдосталь сонячного світла, що поступатиме через вікна, встановленні на даху.

"Крім розмаїття вибору житла, відкритий простір також радуватиме мешканців зеленими зонами та водоймищами. Якщо ми почнемо так будувати — розв’яжемо проблему дефіциту житла в Нідерландах, яка є однією з найгостріших соціальних задач", — зазначив Віні Маас, партнер-засновник MVRDV.

Новий екоквартал в Амстердамі: зелень, вода і вулиці без автомобілівФото: макет кварталу Hoofddorp's Station Quarter (ArchDaily)

Оскільки район Хуфддорп стає все більш доступним для громадського транспорту, він також розв'язує проблему ущільнення привокзальних районів у центральній частині Амстердама. До району буде легко дістатися завдяки зручному сполученню з новою станцією. Метро також з’єднає привокзальний квартал з Гайд-парком, новим житловим районом, який зараз будується відповідно до генерального плану MVRDV.

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