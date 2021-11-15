Новый экоквартал в Амстердаме: зелень, вода и улицы без автомобилей

Фото: экологичность района будет достигаться через интеграцию большого количества зелени и воды, а также улиц и каналов без автомобилей (ArchDaily)

Новый квартал решает проблему уплотнения привокзальных районов в центральной части Амстердама.

Нидерландский квартал Hoofddorp's Station Quarter, размещенный вокруг железнодорожной станции, вскоре превратится в современный экологически чистый и доступный городской район.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на ArchDaily. Фото: проект квартала Hoofddorp's Station Quarter (ArchDaily)

Генеральный план предусматривает 8500 единиц жилья и отремонтированные железнодорожные, автобусные станции и метро. Это поможет устранить нехватку жилья и открыть доступ к общественному транспорту без ущерба для качества жизни.

За разработку локации взялись проектное бюро MVRDV и Hyde Park BV.

Дизайн выполнен по принципу жесткой сетчатой структуры, типичной для голландской низменности Харлеммермер. Экологичность района будет достигаться через интеграцию большого количества зелени и воды, а также каналов и улиц без автомобилей.

Фото: рендер квартала Hoofddorp's Station Quarter (ArchDaily)

Архитекторы разработали план с различными просторными городскими кварталами с внутренними дворами, насаждениями и водными объектами. Кроме того, в квартирах будет достаточно солнечного света, поступающего через окна, установленные на крыше.

"Помимо разнообразия выбора жилья, открытое пространство также будет радовать жителей зелеными зонами и водоемами. Если мы начнем строить так по всему городу — решим проблему дефицита жилья в Нидерландах, которая является одной из самых острых социальных задач", — отметил Вини Маас, партнер-основатель MVRDV.

Фото: макет квартала Hoofddorp's Station Quarter (ArchDaily)

Поскольку район Хуфддорп становится все более доступным для общественного транспорта, он также решает проблему уплотнения привокзальных районов в центральной части Амстердама. До района будет легко добраться благодаря удобному сообщению с новой станцией. Метро также соединит привокзальный квартал с Гайд-Парком и новым жилым районом, который сейчас строится в соответствии с генеральным планом MVRDV.

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