Нова процедура переходу права власності на нерухомість та землю: плюси та мінуси

Восени цього року до статті 120 Земельного кодексу України внесено чергові зміни. За ними право власності на об’єкт нерухомості та земельну ділянку під ним буде переходити автоматично за договором купівлі/продажу нерухомості.

З 1 січня 2022 року нас чекає "нова порція" законодавчих нововведень (в редакції Закону України № 1720-ІХ).

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Конфедерацію будівельників України.

Які зміни чекатимуть громадян щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об’єкта нерухомості після Нового року та чи так все однозначно – надала роз'яснення Альона Оксюта, провідний фахівець юридичної компанії TOTUM LF.

Що маємо на сьогодні

підставою для переходу до набувача будівлі права власності/користування на землю під нею, є правовстановлюючий документ на будинок;

правило автоматичного переходу права на землю стосується земельних ділянок, права на які оформлено;

окремо врегульовано питання переходу права на частину земельної ділянки у випадку придбання частки у спільній власності на нерухоме майно;

встановлено обов'язок повідомлення уповноваженого органу – розпорядника землі про перехід права власності на нерухоме майно, що розташовано на орендованій землі;

встановлено обов'язок набувача майна звернутися у 30-денний строк до уповноваженого органу з метою оформлення права на землю (якщо права на землю не було оформлено попереднім власником майна).

Що зміниться з 1 січня 2022

обов'язок повідомлення орендодавця земельної ділянки про перехід права оренди на землю покладено на державного реєстратора/нотаріуса, що здійснює посвідчення договору купівлі/продажу нерухомості на такій землі;

детально врегульовані особливості переходу прав на земельну ділянку до держави та територіальних громад;

чітко визначено, що предметом договору, що передбачає перехід права власності на нерухомість (окрім багатоквартирного будинку), має бути одночасно і земельна ділянка.

Плюси:

одночасний перехід прав на землю у зв'язку з переходом прав на нерухоме майно;

відсутність потреби вносити зміни в договір оренди землі та отримувати згоду власника (орендодавця) землі.

Мінуси:

норма не діє при відсутності права на землю у попереднього власника майна;

відсутність напрацьованої нотаріальної практики одночасної реєстрації переходу прав на майно та на землю.

Раніше ми повідомляли, що відтепер інформація про нерухоме майно з основних реєстрів доступна в "Дії".