Нова процедура переходу права власності на нерухомість та землю: плюси та мінуси

Які зміни чекатимуть громадян щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об’єкта нерухомості після Нового року та чи так все однозначно – надала роз'яснення Альона Оксюта, провідний фахівець юридичної компанії TOTUM LF.
Що маємо на сьогодні
підставою для переходу до набувача будівлі права власності/користування на землю під нею, є правовстановлюючий документ на будинок;
правило автоматичного переходу права на землю стосується земельних ділянок, права на які оформлено;
окремо врегульовано питання переходу права на частину земельної ділянки у випадку придбання частки у спільній власності на нерухоме майно;
встановлено обов'язок повідомлення уповноваженого органу – розпорядника землі про перехід права власності на нерухоме майно, що розташовано на орендованій землі;
встановлено обов'язок набувача майна звернутися у 30-денний строк до уповноваженого органу з метою оформлення права на землю (якщо права на землю не було оформлено попереднім власником майна).
Що зміниться з 1 січня 2022
обов'язок повідомлення орендодавця земельної ділянки про перехід права оренди на землю покладено на державного реєстратора/нотаріуса, що здійснює посвідчення договору купівлі/продажу нерухомості на такій землі;
детально врегульовані особливості переходу прав на земельну ділянку до держави та територіальних громад;
чітко визначено, що предметом договору, що передбачає перехід права власності на нерухомість (окрім багатоквартирного будинку), має бути одночасно і земельна ділянка.
Плюси:
одночасний перехід прав на землю у зв'язку з переходом прав на нерухоме майно;
відсутність потреби вносити зміни в договір оренди землі та отримувати згоду власника (орендодавця) землі.
Мінуси:
норма не діє при відсутності права на землю у попереднього власника майна;
відсутність напрацьованої нотаріальної практики одночасної реєстрації переходу прав на майно та на землю.