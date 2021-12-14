С нового года обновляется процедура перехода права собственности на недвижимость и землю: плюсы и минусы нововведений

Какие изменения будут ждать граждан относительно единой правовой судьбы земельного участка и размещенного на нем объекта недвижимости после Нового года и так ли все однозначно – разъяснила Алена Оксюта, ведущий специалист юридической компании TOTUM LF.
Что имеем на сегодня
основанием для перехода к приобретателю строения права собственности/пользования на землю под ним, является правоустанавливающий документ на дом;
правило автоматического перехода права на землю касается земельных участков, права на которые оформлено;
отдельно урегулирован вопрос перехода права на часть земельного участка в случае приобретения доли в общей собственности на недвижимое имущество;
установлена обязанность уведомления уполномоченного органа – распорядителя земли о переходе права собственности на недвижимое имущество, что располагается на арендованной земле;
установлена обязанность приобретателя имущества обратиться в 30-дневный срок в уполномоченный орган с целью оформления права на землю (если права на землю не были оформлены предыдущим собственником имущества).
Что изменится с 1 января 2022
обязанность уведомления арендодателя земельного участка о переходе права аренды на землю возложена на государственного регистратора/нотариуса, осуществляющего удостоверение договора купли/продажи недвижимости на такой земле;
детально урегулированы особенности перехода прав на земельный участок к государству и территориальным общинам;
четко определено, что предметом договора, предусматривающего переход права собственности на недвижимость (кроме многоквартирного дома), должен быть одновременно и земельный участок.
Плюсы:
одновременный переход прав на землю в связи с переходом прав на недвижимое имущество;
отсутствие необходимости вносить изменения в договор аренды земли и получать согласие собственника (арендодателя) земли.
Минусы:
норма не действует при отсутствии права на землю у предыдущего собственника имущества;
отсутствие наработанной нотариальной практики одновременной регистрации перехода прав на имущество и на землю.