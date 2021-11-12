Нестабільність та пандемія стримують покупців: що відбувається на ринку нерухомості Івано-Франківська

З початку року вартість житла на первинному ринку Івано-Франківська зросла в середньому на 15%. Але з початку жовтня попит на новобудови знизився на 5-7%, що пов’язане з економічною та епідемічною ситуаціями в країні.При цьому на вторинному ринку спостерігався дефіцит пропозиції в сегменті малогабаритних квартир.

Про тенденції ринку нерухомості Івано-Франківська, ціни та орендні ставки — повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на дані аналітиків Івано-Франківського міського відділення АФНУ.

Первинний ринок — активність загальмувалася

Залежно від стадії будівництва, вартість у гривні квартир в новобудовах складає:

економ- та комфорт-клас: 10 тис. — 11 тис./кв.м.

бізнес-клас: 11 тис. — 13 тис./кв.м.

преміум-клас: 12 тис. — 15 тис./кв.м.

"Упродовж минулого місяця активність на первинному ринку дещо загальмувалася. Непрогнозована ситуації в країні стримує покупців, що відкладають придбання житла на невизначений термін. Саме це стримує ціни та первинному ринку Івано-Франківська", — підкреслив Віктор Фурдіяка, голова Івано-Франківського міського відділення АФНУ.

На його думку, у найближчі 3-4 місяці цінова ситуація на первинному ринку житла докорінно не зміниться. Проте ближче до весни 2022 року, за умов стабільної економічної ситуації та зниження пандемічних ризиків, варто очікувати подальше зростання вартості кв.м. Адже собівартість будівництва зростає майже щомісяця.

Вторинний ринок — цінова стабілізація

На вторинному ринку житла в період з липня по жовтень спостерігався дефіцит пропозиції в сегменті малогабаритних квартир радянської забудови та будинках 90-х років (вартістю до 30 тис. дол.). Також бракувало квартир площею 40-80 кв.м у введених в експлуатацію новобудовах.

Як повідомив експерт, протягом року вартість квартир на вторинному ринку в будинках, зведених до 2000 року, зросла від 2% до 10% залежно від розташування, технічного стану будинку та квартири, площі. Проте ціна на житло в будинках, побудованих в період з 2010 по 2020 рік, збільшилася на 5-10%.

"Найбільше зростання цін припало на 1-кімнатні квартири у відносно нових будинках, як на околицях, так і в центральній частині міста. З січня по жовтень таке житло подорожчало в середньому на 10%. Саме в цьому найбільш затребуваному сегменті житла попит на 50% перевищує пропозицію, що може спонукати продавців збільшувати вартість виставлених на продаж квартир. Проте надмірна ціна, що не відповідатиме очікуванням покупців, може спричинити зворотній ефект — ціни знизяться до рівня вересня-жовтня", — повідомив Віктор Фурдіяка.

За його прогнозом, у найближчі 3-4 місяці на вторинному ринку Івано-Франківська максимальні цінові коливання можливі лише в межах 1,5-2%: "Вторинний ринок Івано-Франківська перебуває у стані цінової стабілізації, яка триватиме щонайменше кілька місяців".

Оренда – ставки остаточно сформовані

З початку року вартість оренди житла в Івано-Франківську зросла в середньому на 25%.

Найбільше зростання цін спостерігалося в період з березня по травень, та із серпня по жовтень, що пояснюється "високим сезоном" на ринку оренди.

За даними аналітиків Івано-Франківського відділення АФНУ, оренда найбільш затребуваних квартир, залежно від року побудови будинку, місця розташування, стану ремонту, наявності меблів та побутової техніки коштує:

1-кімнатні: від 3,5 тис. грн/міс. до 4,5 тис. грн/міс.

2-кімнатні: від 4,5 тис. грн/міс. до 6 тис. грн/міс.

3-кімнатні: від 5 тис. грн/міс. до 7 тис. грн/міс.

"У IV кварталі активність в сегменті оренди традиційно спадає. Наразі можна стверджувати, що орендні ставки на квартири остаточно сформовані і до весни 2022 року можливе лише їхнє точкове коригування", — підсумував експерт.

Раніше ми повідомляли, що чверть власників квартир можуть знизити орендну плату на опалювальний сезон.