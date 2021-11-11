Чверть власників квартир може знизити орендну плату на опалювальний сезон
За сприятливих економічних та пандемічних умов збільшення попиту на оренду житла можливе не раніше березня наступного року.
За підсумками жовтня 2021 року вартість оренди житла в містах-мільйонниках Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові залишаються стабільними. Залежно від локації, площі, технічного стану квартири вартість 25-30% винайманих об'єктів в минулому місяці зросла на 2-3%.
Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на інформацію Асоціації фахівців з нерухомості.
У жовтні попит на оренду житла максимально реалізувався та сформувалися ціни на найближчі 4-5 місяців. Однак, за словами Юрія Піти ,президента АФНУ, на час опалювального сезону в 20-25% орендованих квартир можливе зниження орендної плати в межах 10%.
Зниження вартості оренди цілком залежатиме від початкового розміру орендної плати, тривалості оренди (термін, на який винаймана квартира), площі, розташування, віку будинку та вартості комунальних послуг. Проте в загальному ринковому вимірі таке зменшення цін варто вважати ситуативним, а не тенденційним.
За прогнозами АФНУ, ситуація в сегменті оренди житла залишатиметься стабільною до березня-квітня 2022 року.
"За сприятливих економічних та пандемічних умов збільшення попиту на оренду житла можливе не раніше березня наступного року. До того часу будь-які суттєві цінові зрушення є малоймовірними", – резюмував Юрій Піта.
Раніше ми розповідали, що по завершенню пандемічних обмежень очікується повернення покупців на вторинний ринок.