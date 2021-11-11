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Чверть власників квартир може знизити орендну плату на опалювальний сезон

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Четвер 11 листопада 2021 09:12
Чверть власників квартир може знизити орендну плату на опалювальний сезон Фото: ситуація в сегменті оренди житла залишатиметься стабільною до березня-квітня 2022 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

За сприятливих економічних та пандемічних умов збільшення попиту на оренду житла можливе не раніше березня наступного року.

За підсумками жовтня 2021 року вартість оренди житла в містах-мільйонниках Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові залишаються стабільними. Залежно від локації, площі, технічного стану квартири вартість 25-30% винайманих об'єктів в минулому місяці зросла на 2-3%.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на інформацію Асоціації фахівців з нерухомості.

У жовтні попит на оренду житла максимально реалізувався та сформувалися ціни на найближчі 4-5 місяців. Однак, за словами Юрія Піти ,президента АФНУ, на час опалювального сезону в 20-25% орендованих квартир можливе зниження орендної плати в межах 10%.

Зниження вартості оренди цілком залежатиме від початкового розміру орендної плати, тривалості оренди (термін, на який винаймана квартира), площі, розташування, віку будинку та вартості комунальних послуг. Проте в загальному ринковому вимірі таке зменшення цін варто вважати ситуативним, а не тенденційним.

За прогнозами АФНУ, ситуація в сегменті оренди житла залишатиметься стабільною до березня-квітня 2022 року.

"За сприятливих економічних та пандемічних умов збільшення попиту на оренду житла можливе не раніше березня наступного року. До того часу будь-які суттєві цінові зрушення є малоймовірними", – резюмував Юрій Піта.

Раніше ми розповідали, що по завершенню пандемічних обмежень очікується повернення покупців на вторинний ринок.

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