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Недобудовані "вежі" Sky Towers виставили на продаж: названа стартова ціна

Автор: Артем Горовенко

У Києві виставили на продаж недобудовані хмарочоси Sky Towers. Стартова ціна довгобуду неподалік центрального РАЦСу - 7 мільярдів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на прес-службу держпідприємства "СЕТАМ".

Як відомо, Sky Towers - недобудований комплекс KDD Group (Kyiv Donbas Development Group). У проекті на площі 0,74 га землі на проспекті Перемоги в Києві було передбачено три будівлі висотою від 6 до 47 поверхів. Також комплекс мав включати торгові приміщення на 7100 кв.м, підземний паркінг на 935 машиномісць і площею 46 300 кв.м, фітнес-центр, конференц-зал.

Вартість проекту у 2007 році за різними оцінками становила близько $ 500 млн.

Підземні роботи за проектом почалися в четвертому кварталі 2007 року, завершення проекту було заплановано на третій квартал 2010 року.

Однак будівельні роботи тривали до 2015 роки й були зупинені через погіршення фінансового стану інвестора.

Торги зі стартовою ціною в 7,145 млрд гривень відбудуться 3 листопада на аукціоні OpenMarket.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна REALTY писало, як перевірити і зняти арешт з нерухомості.

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Київ