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Наиболее привлекательные страны для инвестиций в недвижимость: прогноз на 2022 год

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Четверг 28 октября 2021 15:25
Наиболее привлекательные страны для инвестиций в недвижимость: прогноз на 2022 год Фото: наиболее перспективным сегментом названа офисная недвижимость (gettyimages)
Автор: Леся Панченко

В пятерке лидеров по привлечению и инвестированию средств в недвижимость три основных игрока: США, Британия и Германия.

2022 год станет рекордным для инвестиций в недвижимость между странами. Главными направлениями для инвестирования станут США, Великобритания, Германия, Франция и Нидерланды. Международные аналитики прогнозируют рекордные показатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический отчет Active Capital от Knight Frank.

В прошлом году на мировом рынке недвижимости царила неопределенность. Теперь, благодаря развертыванию глобальной программы вакцинации, на рынки пришел оптимизм. Аналитики прогнозируют, что инвестиции между странами значительно вырастут.

В недвижимые активы США, по прогнозам исследователей, в следующем году инвестируют около 44 миллиардов долларов.

Страны-лидеры по инвестированию

Показатели первой пятерки стран по прогнозируемому объемом привлечения инвестированных средств выигрывают так:

  1. США – 44,1 млрд долл;
  2. Великобритания – 38 млрд долл;
  3. Франция – 13,2 млрд. долл;
  4. Нидерланды – 12,6 млрд долл;
  5. Германия – 8,9 млрд долл.

Крупнейшие финансовые инвестиционные потоки выходить из следующих стран:

  1. США – 94,2 млрд долл;
  2. Канада – 23,7 млрд. дол;
  3. Великобритания – 15,7 млрд долл;
  4. Германия – 8,2 млрд долл.
  5. Израиль – 4,9 млрд долл.

Какие сегменты недвижимости наиболее перспективны

Наиболее перспективным сегментом названа офисная недвижимость. Ожидается, что на нее будет приходиться более 50% всех объемов трансграничных инвестиций, которые ориентированы на получение прибыли.

Отельная недвижимость, вероятно, в 2022 году будет иметь особый успех со стороны частных инвесторов.

Жилая недвижимость вызывает все больший инвестиционный интерес. Самыми активными игроками станут США, Германия, Великобритания, Нидерланды и Япония.Наиболее привлекательные страны для инвестиций в недвижимость: прогноз на 2022 годФото: США заняли самые высокие места в обоих направлениях инвестирования (gettyimages)

Экологические сертификаты как фактор подорожания

В отчете также говорится об ускорении движения ESG – экологического, социального и корпоративного управления на городском уровне различных государств. Эко-направленность инвестиционной и девелоперской деятельности становится одним из ключевых факторов в принятии решений на самых высоких уровнях. Устойчивое развитие оказывает огромное влияние на управление и выбор активов инвесторами. Все чаще владельцев недвижимости оценивают по их экологическому, социальному влиянию и стандартам управления.

Пятерку городов-лидеров в устойчивом развитии заняли: Лондон, Шанхай, Нью-Йорк, Париж и Вашингтон.

На уровне строительства выявлено, что экологические сертификаты приведут к надбавке от рыночной цены на 8-18%. Это доказывает, что при выборе устойчивого актива стоит руководствоваться не только оценкой рисков, но и принципами стабильности и экологичности.

Итак, согласно прогнозу, 2022 год станет активным и ответственным периодом на рынке инвестиций в недвижимость. Ведущие инвесторы должны принимать решения, используя данные инструменты, чтобы правильно сбалансировать устойчивость и перспективы роста активов.

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