Міжнародні компанії змінилися IT-шниками: перестановка на ринку офісної нерухомості

Більше 50% всіх професійних офісних площ поглинули компанії IT-сектора.
Ставки оренди в офісній нерухомості поступово стабілізуються, а пропозиція розширюється за рахунок виведення на ринок нових і реконцепції застарілих об'єктів. На вересень 2021 року в Києві функціонують 150 бізнес-центрів, готуються до виходу на ринок ще 29.
Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на інформацію з прес-конференції компанії UTG.
Одна з тенденцій, яка простежується в Україні з 2014 року – скорочення кількості міжнародних компаній та їх представництв.
На поточний момент, більше 50% всіх професійних офісних площ поглинули компанії IT-сектора. Він став провідною рушійною силою розвитку офісного ринку України в 2016-2019 роках і реанімував практично всі заморожені/відкладені проекти.
Трансформації в офіси зазнали застарілі торгові центри, готельні комплекси, підприємства і фабрики (готелі "Кооператор", "Славутич", кінотеатр "Зоряний", ТЦ Silver Breeze, inSilver, фабрика м.Вороніна, завод "Арсенал" та інші).
Джерело: UTG
На вересень 2021 року в Києві функціонують 150 бізнес-центрів:
Сукупна орендована площа офісних будівель становить 1 825 150 кв.м, що відповідає показнику 612 кв.м на 1000 жителів.
У структурі пропозиції по площі:
Близько 46,6% або 878 450 кв.м офісних приміщень введені в експлуатацію до 2010 і на сьогоднішній день морально і технічно застаріли.
За підсумками 2020-го пропозиція поповнилася 10 БЦ, сукупною площею 119 300 кв. м.
Протягом 2021-2022 років на ринку офісної нерухомості Києва очікується поповнення у вигляді ще 29 бізнес-центрів.
Джерело: UTG
"Ставки оренди в офісній нерухомості поступово стабілізуються. На жовтень 2021 оренди 1 кв.м на місяць обходиться в класі а – 26,4 дол. (зростання відносно січня 2021 на 3%), в класі В – 18 дол. (зростання майже 4%), в класі С – майже 12 дол. (зростання 9%) без урахування ПДВ та інших коефіцієнтів", – уточнює керівник департаменту консалтингу, Костянтин Олійник.
Раніше ми писали, що пандемія справила великий вплив на ринок торговельної нерухомості України.