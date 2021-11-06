Найкращі країни світу для інвестицій у сезонну нерухомість: лідирують Кіпр та Греція

Венеція втратила своє лідерство через наплив туристів.

Кіпр і Греція — найвигідніші напрямки для тих, хто зацікавлений у покупці нерухомості для відпочинку або сезонного доходу від оренди. Країни відомі лояльною візовою політикою та м'яким кліматом.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

Чим приваблюють Греція та Кіпр

Дослідницький центр компанії Compare the Market проаналізував країни по всьому світу з урахуванням певних факторів, зокрема вартості життя, можливостей для розваги та дозвілля, закладів громадського харчування та відпочинку, рівня злочинності, клімату тощо.

Раніше найпривабливішим місцем для інвестицій у сезонну нерухомість вважалася Венеція. Однак великий наплив туристів та популярність міста, на думку дослідників, зробили його менш цікавим для інвестицій у житло.

"Хоча Венеція — чудове місце для відвідування, сезонний будинок з меншою кількістю туристів, де ви зможете по-справжньому поринути в життя місцевих жителів, потрібно шукати в іншому місті. У цьому випадку Пафос на Кіпрі може бути хорошим вибором", — йдеться у звіті Compare the Market.

Що не так із "Золотою візою"?

Кіпр та Греція також відомі своєю програмою "Золотої візи", яка дозволяє міжнародним інвесторам подорожувати без візи в країнах Шенгенської зони. Іноземці, які бажають брати участь у програмі, мають інвестувати суму від 252 328 євро. Втім "Золота віза" часто піддається критиці через її використання в корупційних схемах.

"Очевидно, що кіпрська інвестиційна програма діяла в період з 2007 по 2020 рік з вадами в законодавстві та майже без нормативної бази", — зазначив Мирон Ніколатос, колишній суддя Верховного суду.

Нещодавно кіпрський уряд анулював громадянство 45 міжнародних інвесторів, а також їхніх родичів, які мають кіпрські паспорти, у рамках програми золотої візи країни.

Раніше міжнародні експерти з нерухомості Astons оцінювали Грецію як найбільш сприятливий напрямок для міжнародних інвесторів.

Крім того, Афіни разом з кількома містами, такими як Кефалонія, Лефкада і Кіклади, були визнані одними з найдорожчих місць на ринку нерухомості Греції, що швидко ростуть за вартістю.

Раніше ми розповідали, що середня вартість об'єктів, придбаних українцями в Туреччині – 266 тисяч євро.